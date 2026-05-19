Abal esixe actuacións urxentes nos muros e no patrimonio da cidade
Denuncia unha imaxe de «abandono» do casco histórico pola «falta de limpeza e conservación»
A concelleira do PSOE, Marta Abal, denunciou a situación de «deterioro e falta de mantemento» que presentan distintos muros e elementos patrimoniais do casco histórico de Santiago e advertiu de que a cidade ofrece actualmente unha «imaxe de abandono impropia dunha cidade Patrimonio da Humanidade».
A edil socialista alertou de que en diferentes puntos do casco vello poden verse muros cubertos de maleza, vexetación sen controlar e espazos «cun evidente estado de abandono», poñendo como exemplos o muro da Praza de Abastos ou o entorno do convento de San Paio, na rúa da Conga.
Neste contexto, Abal anunciou que o Grupo Municipal Socialista levará ao pleno deste mes unha iniciativa para esixir actuacións inmediatas por parte do goberno municipal ante unha situación que, segundo denunciou, «evidencia a falta de planificación e a ausencia de mantemento por parte da señora Sanmartín».
Ademais, lembrou que existe un acordo do pleno impulsado polo seu grupo para garantir o mantemento e insta a cumprilo.
