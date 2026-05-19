Castro pide melloras no parque Eugenio Granell
A concelleira non adscrita reclama unha «actuación urxente de revisión, reparación e mantemento»
A concelleira non adscrita, Mila Castro, levará un rogo ao próximo pleno municipal para que o goberno local realice unha «actuación urxente de revisión, reparación e mantemento» da área de xogos infantís do Parque Eugenio Granell, garantindo «a seguridade e o bo estado dos seus elementos».
«Nas últimas semanas foron numerosas as queixas veciñais recibidas denunciando o mal estado da área infantil», sinala Castro, reclamando que se intensifiquen os labores de limpeza e conservación.
Así mesmo, tamén solicita a mellora do firme do aparcamento anexo, que actualmente «presenta numerosas fochancas e un evidente estado de deterioro, dificultando tanto o tránsito como o estacionamento».
- La panadería con una de las empanadas más famosas de Santiago: 'Uso a mesma masa coa que fago o pan
- Una casa de Santiago, entre las finalistas de los Premios Arquitectura 2026
- Violento asalto a una vivienda en Santiago: herido un vecino de Vista Alegre tras enfrentarse a dos individuos
- Fallece el empresario Isaac Rosón Ferreiro, hermano de la socialista Mercedes Rosón y padre del director xeral de Pesca de la Xunta
- Extraordinarios en las aulas de Santiago: «La clave es tener un buen método de estudio y no encerrarse demasiadas horas»
- Renfe estrena este miércoles el primer AVE directo Santiago-Madrid sin parada en Castilla y León
- Los vecinos de Conxo alertan de que la senda entre Santiago y O Milladoiro incumple normas de Patrimonio
- Santiago moviliza a 500 jóvenes para animar al papa León XIV a que peregrine a Compostela en el Año Santo 2027