EN LA PEREGRINA
Un despiste provoca un brutal accidente en Santiago y obliga a intervenir a los bomberos para liberar a una mujer atrapada
Tuvieron que cortar la puerta del copiloto con una cizalla hidráulica para poder liberarla
En el siniestro no hubo más vehículos implicados
Accidente brutal en Santiago. Un coche en el que este lunes viajaban una madre y una hija de 80 y 65 años, sufrió una salida de vía y se empotró contra un canal de drenaje cuando circulaban por la carretera DP-0701 a la altura de Pardaces, en la parroquia de A Peregrina.
Fruto del violento choque, cuya principal hipótesis apunta a que fue debido a un despiste de la mujer más joven que iba al volante, el vehículo quedó muy dañado y dejó atrapada a la progenitora contra el cuadro de mandos. Una situación que obligó a intervenir de urgencia a los Bomberos de Santiago, los cuales tuvieron que cortar la puerta del copiloto con una cizalla hidráulica para poder liberarla. En el accidente no hubo más vehículos implicados.
Trasladadas al hospital
Fuentes consultadas del 112 Galicia confirman a EL CORREO GALLEGO que tuvieron conocimiento de este siniestro por medio de un particular en torno a las 09:05 horas de este lunes, momento en el que desde el centro de operaciones de los servicios de emergencias notificaron lo sucedido tanto a Urxencias Sanitarias como a los bomberos compostelanos para que se desplazaran de inmediato hasta el lugar para socorrer a ambas mujeres. También acudieron afectivos de la Guardia Civil.
Tras ser rescatadas, madre e hija fueron trasladadas a un centro hospitalario en ambulancias separadas, donde por suerte ya se recuperan de las heridas de un accidente que podría haber tenido consecuencias fatales.
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