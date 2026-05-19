INSEGURIDAD EN COMPOSTELA
Un joven armado con un cuchillo trata de apuñalar a otro y siembra el pánico en el Ensanche de Santiago
Ocurrió durante la mañana de este lunes en plena praza Roxa y el individuo no tuvo reparo en sacar el arma blanca delante de todos los presentes
Un joven armado con un cuchillo sembró el pánico este lunes en el Ensanche de Santiago. Este suceso se une a la larga lista de incidentes que en los últimos meses vienen denunciando desde la Asociación Raigame, y por los que desde hace tiempo piden más presión policial en el barrio para tratar de controlar el aumento de altercados violentos en las calles del centro de la capital de Galicia.
La escena ocurrió a media mañana en plena praza Roxa, epicentro del comercio en Compostela y un lugar muy transitado por todo tipo de personas a esa hora. Tal y como muestran las imágenes que acompañan a esta noticia y que en el día de ayer fueron publicadas en las redes sociales, dos hombres se enzarzan -por motivos que se desconocen- en una discusión en plena vía pública, durante la cual llegan a arrojarse por el aire algunas de las sillas de la terraza de la emblemática cafetería Krystal.
Momentos de auténtico pavor
Una trifulca que generó sorpresa y miedo entre los presentes, puesto que el nivel de violencia mostrado por estos individuos fue 'in crescendo' -pese al intento de algunos transeúntes de mediar entre ellos- hasta el punto en que uno de ellos saca un cuchillo que tenía oculto bajo sus ropas y hace ademán de apuñalar al otro en varias ocasiones. Unos instantes de auténtico pavor para aquellos que tranquilamente tomaban algo en la terraza del Krystal, como la chica a la que se escucha en el vídeo pidiendo a su acompañante que no medie porque uno de ellos empuña un arma blanca.
Finalmente, la pelea entre estos dos hombres termina sin heridos y marchándose cada uno por su lado, pero vuelve a poner de manifiesto el incremento de inseguridad que desde hace tiempo denuncia la Asociación Raigame en el Ensanche de Santiago.
- La panadería con una de las empanadas más famosas de Santiago: 'Uso a mesma masa coa que fago o pan
- Una casa de Santiago, entre las finalistas de los Premios Arquitectura 2026
- Violento asalto a una vivienda en Santiago: herido un vecino de Vista Alegre tras enfrentarse a dos individuos
- Fallece el empresario Isaac Rosón Ferreiro, hermano de la socialista Mercedes Rosón y padre del director xeral de Pesca de la Xunta
- Extraordinarios en las aulas de Santiago: «La clave es tener un buen método de estudio y no encerrarse demasiadas horas»
- Renfe estrena este miércoles el primer AVE directo Santiago-Madrid sin parada en Castilla y León
- Los vecinos de Conxo alertan de que la senda entre Santiago y O Milladoiro incumple normas de Patrimonio
- Santiago moviliza a 500 jóvenes para animar al papa León XIV a que peregrine a Compostela en el Año Santo 2027