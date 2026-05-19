Luz verde definitiva a la capitalidad de Santiago: Rueda defiende la subida del 14 % y Sanmartín la considera “insuficiente”

El Consello da Xunta dio este lunes luz verde definitiva a la aportación de 3 millones de euros para financiar en 2026 los gastos derivados de la capitalidad de Santiago, una cantidad ya avanzada en los últimos meses pero que quedó formalmente aprobada en la reunión semanal del Ejecutivo autonómico. La decisión llega acompañada de un incremento del 14% respecto al ejercicio anterior y reabre el enfrentamiento político entre la Xunta y el Concello de Santiago compostelano sobre la financiación que debe recibir la capital gallega por albergar las principales instituciones autonómicas.

El acuerdo autorizado por el Gobierno gallego se enmarca en la Lei do Estatuto de Capitalidade de Santiago, que regula la cooperación entre ambas administraciones y establece la necesidad de compensar económicamente a la ciudad por los costes añadidos derivados de su condición institucional. Desde la Xunta destacan que, con esta subida, la aportación destinada a Santiago aumentó más de un 25% en lo que va de legislatura, además de recordar otras inversiones vinculadas a patrimonio, turismo, infraestructuras, seguridad o política cultural.

Durante la comparecencia posterior al Consello, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió la decisión y reivindicó el esfuerzo realizado por el Ejecutivo autonómico. “Este é un acordo que se vai repetindo, no que existe a Lei do Estatuto de Capitalidade do Concello de Santiago e, como saben, está baseada en que, ademais das importantes vantaxes que para a cidade de Santiago ten ser a capital de Galicia, é certo que tamén hai unha serie de custos e este Estatuto de Capitalidade debe recoñecelos e sufragalos”, afirmó.

Rueda insistió en que la cuantía aprobada supone un avance relevante respecto a años anteriores. “Nesta liña, aprobamos incrementar para este ano 2026 un 14% a achega da Xunta ao Concello de Santiago para sufragar os gastos derivados da capitalidade. Van ser 3 millóns de euros e, con este aumento do 14%, no que vai de lexislatura a Xunta de Galicia ampliou un 25% a achega a Santiago en virtude da Lei do Estatuto de Capitalidade e pola súa condición de capital da nosa comunidade”, señaló el presidente autonómico.

El Gobierno gallego subraya además que a la financiación específica de la capitalidad hay que sumar otros ingresos que recibe el Concello compostelano, entre ellos cerca de dos millones de euros anuales procedentes del IBI de edificios públicos, además de recursos vinculados al Consorcio de Santiago, la Fundación Cidade da Cultura, actuaciones de patrimonio cultural o la seguridad de la Catedral.

Repuesta crítica del Concello de Santiago

Pese a ello, el anuncio volvió a provocar una respuesta muy crítica por parte del gobierno municipal de Santiago. La alcaldesa, Goretti Sanmartín, considera que la cantidad aprobada sigue muy lejos de las necesidades reales de la ciudad y atribuye la subida exclusivamente a la presión ejercida por el Concello durante los últimos años. “Esta suba non nos parece suficiente. Cremos que é unha suba conseguida pola reclamación continuada do Concello de Santiago, que puxo desde o primeiro momento da chegada deste Goberno a actualización do estudo que existía con anterioridade e que dicía que a cantidade que nos correspondía era de máis de 8 millóns de euros”, aseguró.

La regidora compostelana recordó además que otros informes previos ya situaban la financiación necesaria por encima de los cinco millones de euros y acusó a la Xunta de intentar presentar el incremento como un gran esfuerzo político cuando, a su juicio, continúa siendo claramente insuficiente. “Xa hai bastante tempo que outro estudo anterior cifraba esa cantidade en 5 millóns de euros, polo que agora se nos venda como unha grande cousa un incremento dun 14%, entendemos que é simplemente querer quedar ben cunhas cantidades das que non hai absolutamente ningunha dúbida de que son totalmente insuficientes”, afirmó.

Sanmartín sostuvo además que Compostela continúa infrafinanciada en comparación con otras capitales autonómicas del Estado y denunció la falta de voluntad política de la Xunta para afrontar el problema de fondo. “Sabemos que a Xunta de Galicia non está cumprindo con Santiago de Compostela”, señaló la alcaldesa, que reprochó también que el Ejecutivo autonómico no haya convocado la Comisión de Capitalidade antes de la elaboración de los presupuestos, pese al compromiso previo adquirido por el presidente gallego.

“Nunca se reuniu. Simplemente porque non queren confrontar os datos que están enriba da mesa, os datos que sinalan que con Santiago existe unha débeda histórica clara”, añadió la regidora, quien reclamó un compromiso económico “moi superior” por parte de la Xunta para compensar los costes estructurales que asume la ciudad como sede política e institucional de Galicia.

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La aprobación formal de la partida en el Consello da Xunta consolida así una nueva fase del pulso político entre ambas administraciones. Mientras el Ejecutivo autonómico reivindica el aumento progresivo de la financiación y defiende que la capitalidad ya recibe un respaldo económico relevante, el Concello insiste en que las cifras actuales siguen sin cubrir el coste real que soporta Santiago por ejercer como capital gallega, un debate que previsiblemente continuará creciendo en los próximos meses con el horizonte del Xacobeo 2027 cada vez más próximo.