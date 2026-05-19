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Vuelve el mercadillo más esperado de Santiago: influencers venderán su ropa en As Cancelas

El centro comercial compostelano acoge una nueva edición del mercadillo, donde varias creadoras de contenido gallegas venderán prendas de sus armarios a precios asequibles del 21 al 23 de mayo

Vuelve el mercadillo más esperado de Santiago: influencers venderán su ropa en As Cancelas

Vuelve el mercadillo más esperado de Santiago: influencers venderán su ropa en As Cancelas / As Cancelas

Lucía Martínez

Lucía Martínez

El mercadillo de segunda mano con ropa de influencers regresa a Santiago tras el éxito de la edición pasada.

El evento de As Cancelas permitirá descubrir los armarios de tres creadoras de contenido gallegas, que pondrán a la venta sus looks favoritos, desde básicos a piezas vintage, en una cita que apuesta por la moda sostenible y que ya despertó gran interés en año pasado.

As Cancelas Market de Influencers

La segunda edición de As Cancelas Market de Influencers tendrá lugar entre los próximos 21 y 23 de mayo, de 10 a 22.00 horas en As Cancelas. Desde el centro comercial compostelano animan a los interesados a traer sus propias bolsas y a descubrir los favoritos de las tres influencers: "¡Descubre sus armarios y llévate tus prendas favoritas!".

El mercadillo ofrece una oportunidad ideal para adquirir ropa y accesorios únicos a precios accesibles, mientras que al mismo tiempo se fomenta un consumo de moda más responsable y sostenible.

Este es, precisamente, el objetivo con el que nacía esta acción el año pasado que, enmarcada en el plan ASG del centro comercial compostelano, propone fomentar la moda circular y promover hábitos de consumo más sostenible.

El armario de tres influencers

Tras reunir el año pasado a Sonia Felpete (@thesisismess), Zoe García (@conzdezoe), Aitara Pardo (@by_littlepony) y a Rocío Meiriño (@ro_meiry), este 2026 será el turno de los armarios de tres creadoras de contenido gallegas: Marina (@wonderintravel), Aitara Pardo (@by_littlepony) -que repite- y Diana Da Rocha Lafuente (@dianadarochal). 

Marina @wonderintravel

Marina es conocida en redes sociales por sus contenidos centrados en viajes y lifestyle. Suele compartir escapadas, guías de destinos, recomendaciones de lugares o restaurantes, así como su día a día.

Aitara Pardo @by_littlepony

Por su parte, el contenido de Aitara Pardo está centrado en maternidad y lifestyle. Es habitual ver en sus redes contenidos centrados en la crianza real de su hijo, recomendaciones de planes en familia y consejos sobre maternidad. Un contenido más cercano y práctico.

Diana Da Rocha Lafuente @dianadarochal

La cuenta de Diana es similar a la de Aitara en cuanto a temáticas, pues también está centrada en la maternidad, lifestyle y moda. Comparte looks, rutinas, momentos de su día a día con su hijo y recomendaciones.

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Los armarios de las tres creadoras estarán disponibles en As Cancelas en una cita que, como todo apunta, volverá a atraer a decenas de curiosos y amantes de la moda.

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