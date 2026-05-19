El Ministerio de Sanidad y la USC lanzan una formación pionera sobre IA aplicada a la salud

El Ministerio de Sanidad y la Universidad de Santiago, a través de la cátedra USC-Plexus de IA en Medicina Personalizada de Precisión (Camelia), impulsan la Microcredencial Universitaria en Inteligencia Artificial aplicada a la Salud: fundamentos, regulación y casos de uso en el Sistema Nacional de Salud, una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades del ecosistema sanitario en el ámbito de la IA.

Tras el interés suscitado por esta primera convocatoria, está prevista una segunda edición de la microcredencial en octubre de 2026. “La Estrategia de Inteligencia Artificial del SNS identifica la formación y la capacitación como un elemento clave para la incorporación cohesionada y equitativa de las soluciones de IA al sistema público”, señala la directora general de Salud Digital y Sistemas de Información para el SNS del Ministerio de Sanidad.

Por su parte, el director de la cátedra, Senén Barro, destaca que “la medicina estará cada vez más apoyada por la inteligencia artificial, pero no será mejor si los profesionales sanitarios no están preparados para usarla”.

El CEO de Plexus Tech, Antonio Agrasar, considera que “el reto no es solo desarrollar tecnología, sino lograr que se utilice con conocimiento y criterio. Esta microcredencial es un paso fundamental para acercar la inteligencia artificial a la práctica sanitaria”.

Casos reales y expertos del ámbito sanitario y tecnológico

El programa aborda desde una perspectiva práctica y aplicada aspectos clave relacionados con la adquisición y el uso de la inteligencia artificial en el sistema público de salud, incluyendo casos de uso reales, experiencias de desarrollo propio en los servicios de salud, modelos de gobernanza de la IA en el Sistema Nacional de Salud y cuestiones regulatorias, éticas y de despliegue.

El perfil de asistentes es principalmente de responsables y personal de gestión, facultativos y especialistas en transformación digital del ámbito sanitario público.

Esta microcredencial cuenta con la participación de profesorado y ponentes procedentes de distintas instituciones y organizaciones de referencia, entre ellas responsables del ámbito de salud digital del Ministerio de Sanidad y la USC, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), el Centro Nacional de Certificación de Productos Sanitarios (CNCps), y profesionales con experiencia práctica en despliegue y gobernanza de IA aplicada a la salud.

Con esta iniciativa, la Cátedra CAMELIA refuerza su compromiso con la generación de conocimiento, la capacitación especializada y el impulso de una adopción responsable, segura y útil de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario.