El mirador a una hora de Santiago que parece ‘volar’ sobre la ría a 80 metros de altura

Una pasarela de madera suspendida a unos 80 metros de altura que se eleva sobre el río do Porto se ha convertido en uno de los miradores más llamativos -y perseguidos- de la Costa da Morte.

Se trata del Mirador Furna do Sapo, situado en Tufións, en la parroquia de Cereixo (Vimianzo), que fue inaugurado el 29 de noviembre de 2024 por el Concello de Vimianzo bajo el mandato de la alcaldesa Mónica Rodríguez.

Mirador Furna do Sapo

El mirador ofrece una impresionante vista panorámica a la desembocadura del río Grande -también conocido como río Porto-, la zona de Dor (A Ponte do Porto) y las villas marineras de Camariñas y Muxía, además de toda la ría de Camariñas hasta su encuentro con el océano Atlántico.

Tanto es así que permite contemplar, desde un mismo lugar, el punto donde confluyen el río, el mar y la costa, una imagen que desde Turismo definen como una de las estampas que mejor representa "la esencia natural" de la Costa da Morte.

El Mirador Furna do Sapo se eleva sobre la ría de Camariñas / Turismo de Galicia

El mirador consta de una estructura metálica con pasarela de madera integrada arbóreamente en el entorno. Un espacio diseñado para "volar sobre la ría", que se ha convertido en un claro ejemplo de turismo sostenible, según destacan desde Turismo de Galicia.

Además, su orientación y altitud lo convierten en un punto privilegiado para observar el atardecer, uno de los momentos más recomendados para visitarlo.

Protagonista en FITUR

El mirador fue también uno de los grandes protagonistas de la campaña MiraQvistas, iniciativa impulsada por los concellos de Vimianzo y de Dumbría para promocionar los miradores más espectaculares de la Costa da Morte en la Feria Internacional de Turismo (FITUR).

Precisamente su ubicación fue uno de los puntos que se potenciaron en FITUR, ya que localizaciones como esta permiten atraer a ornitólogos y astrónomos por igual.

Así, por el día, el espacio se presta para la observación de la flora y fauna, mientras que por la noche, basta con levantar la vista al cielo para disfrutar del cielo estrellado.

El acceso al Mirador Furna do Sapo es sencillo y el espacio dispone de una zona de aparcamiento para dejar el coche y con bancos para sentarse.

Cómo llegar al Mirador Furna do Sapo

El Mirador Furna do Sapo se encuentra en la parroquia de Cereixo. Para llegar a él desde Santiago, la ruta más corta llevará en torno a 1 hora por la AC-441.

El acceso está señalizado y permite llegar fácilmente en coche hasta una zona habilitada para aparcar al lado del mirador.

Qué ver cerca del Mirador Furna do Sapo

Más allá del mirador, que merece parada obligada, por los alrededores se pueden visitar localidades como A Ponte do Porto, Cereixo, Camariñas o Muxía.

Para los más deportistas, por la zona también discurren numerosas rutas de senderimo e, incluso, parte del popular Camiño dos Faros.