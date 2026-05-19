O PP reclama un plan de melloras para o mercadillo de Salgueiriños
O edil José Antonio Constenla reclama que o goberno local cumpra co acordado no 2024 e elabore un Plan de dinamización da venda ambulante
O edil do Partido Popular en Santiago, José Antonio Constenla, vén de reclamarlle ao goberno de BNG e CA que cumpra co acordado no pleno municipal do mes de marzo de 2024, que supoñía a elaboración dun Plan de dinamización da venda ambulante, co fin de revitalizar o mercadillo de Salgueiriños.
«Nós levamos tempo explicando que este mercado, que ofrece unha actividade económica tradicional, precisa mellorar a súa viabilidade e reforzar o seu papel como medio de sustento para numerosas familias, sobre todo, dentro da comunidade xitana, pero ata o día de hoxe o goberno nacionalista nada fixo a este respecto», considerou o concelleiro popular.
Lembroulle a BNG e CA que, coa súa inacción, está condenando ao tradicional mercadillo de Salgueiriños á perda de competitividade.
Explicou que «este plan é necesario para por en marcha medidas que favorecerían a súa promoción, como a difusión de información sobre o lugar e hora de celebración, mellora de servizos, flexibilización de horarios», e dixo que «apoiar ao pobo xitano é algo máis que suscribir un manifesto» o Día Internacional do Pobo Xitano.
