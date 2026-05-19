Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CapitalidadSin mano de obraOkupación Félix AldeaCarlos TouralForo del Noroeste
instagram

ENTRE LAS MAYORES SUBIDAS DE ESPAÑA

Santiago se sitúa a las puertas de la zona crítica de acceso a la vivienda tras dispararse los precios un 21,4% en un año

El metro cuadrado supera ya los 2.100 euros y el esfuerzo económico de los que se deciden a comprar en la capital de Galicia alcanza el 31 % de los ingresos de un hogar medio, según Tinsa

Uno de los bloques de viviendas que se están construyendo en la rúa de Agustín Sixto Seco, en O Castiñeiriño

Uno de los bloques de viviendas que se están construyendo en la rúa de Agustín Sixto Seco, en O Castiñeiriño / Jesús Prieto

David Suárez

Santiago de Compostela

El mercado inmobiliario compostelano continúa en plena revolución. El precio de la vivienda en Santiago se disparó un 21,4% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año pasado, una de las mayores subidas registradas en toda España, según el informe “Municipios relevantes” elaborado por Tinsa.

La tasadora también sitúa Santiago entre los municipios donde el acceso a la vivienda comienza a tensionarse de forma severa, en un contexto nacional marcado por el deterioro de la accesibilidad residencial. El estudio alerta de que el 67% de las ciudades analizadas ya superan los niveles considerados razonables para comprar vivienda y un 30% se encuentran en situación crítica.

Aunque Santiago todavía no rebasa el umbral crítico fijado por Tinsa, el esfuerzo económico necesario para adquirir una vivienda alcanza ya el 31% de los ingresos de un hogar medio, muy cerca del límite del 35% que la compañía considera razonable.

Mapa de la variación interanual facilitado por el informe elaborado por Tinsa, en el que se aprecia la fuerte subida de Santiago de Compostela

Mapa de la variación interanual facilitado por el informe elaborado por Tinsa, en el que se aprecia la fuerte subida de Santiago de Compostela / Cedido

Entre las mayores subidas de España

El informe destaca expresamente a Santiago entre las localidades españolas con incrementos superiores al 20%, junto a municipios como Torrejón de Ardoz, Marbella, Benidorm, Sagunto o Parla.

La capital gallega se sitúa muy por encima de la media nacional, donde el encarecimiento interanual fue del 14,3%. El precio medio de la vivienda en Compostela alcanza ya los 2.128 euros por metro cuadrado.

Además, la evolución a corto plazo también muestra una fuerte presión alcista. Solo entre enero y marzo de este año, el precio residencial en Santiago creció otro 4,1%.

Ránking de municipios relevantes según valor unitario del informe de Tinsa

Ránking de municipios relevantes según valor unitario del informe de Tinsa / Cedida

Un 44% más cara que la media de la provincia

Uno de los datos más llamativos del estudio es la enorme diferencia entre Santiago y el conjunto de la provincia coruñesa. Según Tinsa, el precio de la vivienda en la capital gallega se sitúa un 44% por encima de la media provincial, uno de los mayores diferenciales de todo el país.

Solo municipios como Sant Cugat del Vallès, Benidorm o Marbella presentan distancias superiores respecto a su entorno provincial. El informe subraya que Santiago se consolida así como uno de los mercados más tensionados del noroeste peninsular.

Pese a ello, la vivienda compostelana todavía permanece un 8% por debajo de los precios de la ciudad de A Coruña, aunque Tinsa advierte de que Santiago figura entre los municipios que más se aproximan al valor de sus capitales provinciales.

Construcción de viviendas nuevas en la zona de Restollal de Santiago

Construcción de viviendas nuevas en la zona de Restollal de Santiago / El Correo Gallego

Tensión generalizada en el mercado

El informe de Tinsa refleja que el encarecimiento residencial se ha extendido prácticamente a todo el país. Más de la mitad de los municipios estudiados registran incrementos superiores al 10 %, mientras que el 98 % experimentan también subidas trimestrales.

Noticias relacionadas y más

La compañía atribuye este escenario a la elevada demanda y a las crecientes dificultades de acceso a la vivienda, especialmente en ciudades con fuerte atractivo turístico, universitario o administrativo, un perfil en el que encaja Santiago de Compostela.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una casa de Santiago, entre las finalistas de los Premios Arquitectura 2026
  2. Violento asalto a una vivienda en Santiago: herido un vecino de Vista Alegre tras enfrentarse a dos individuos
  3. Fallece el empresario Isaac Rosón Ferreiro, hermano de la socialista Mercedes Rosón y padre del director xeral de Pesca de la Xunta
  4. La panadería con una de las empanadas más famosas de Santiago: 'Uso a mesma masa coa que fago o pan
  5. Extraordinarios en las aulas de Santiago: «La clave es tener un buen método de estudio y no encerrarse demasiadas horas»
  6. Renfe estrena este miércoles el primer AVE directo Santiago-Madrid sin parada en Castilla y León
  7. Los vecinos de Conxo alertan de que la senda entre Santiago y O Milladoiro incumple normas de Patrimonio
  8. Santiago moviliza a 500 jóvenes para animar al papa León XIV a que peregrine a Compostela en el Año Santo 2027

Santiago se sitúa a las puertas de la zona crítica de acceso a la vivienda tras dispararse los precios un 21,4% en un año

Santiago se sitúa a las puertas de la zona crítica de acceso a la vivienda tras dispararse los precios un 21,4% en un año

Un joven armado con un cuchillo trata de apuñalar a otro y siembra el pánico en el Ensanche de Santiago

Un joven armado con un cuchillo trata de apuñalar a otro y siembra el pánico en el Ensanche de Santiago

La panadería con una de las empanadas más famosas de Santiago: "Uso a mesma masa coa que fago o pan"

La panadería con una de las empanadas más famosas de Santiago: "Uso a mesma masa coa que fago o pan"

Josefa Salgado Carballo convértese na nova decana da Facultade de Física

Josefa Salgado Carballo convértese na nova decana da Facultade de Física

El mirador a una hora de Santiago que parece ‘volar’ sobre la ría a 80 metros de altura

El mirador a una hora de Santiago que parece ‘volar’ sobre la ría a 80 metros de altura

Sanmartín insiste en reunirse coa Xunta para falar da achega pola capitalidade: “Non queren porque a cifra sería moi superior”

Sanmartín insiste en reunirse coa Xunta para falar da achega pola capitalidade: “Non queren porque a cifra sería moi superior”

Vuelve el mercadillo más esperado de Santiago: tres influencers venderán su ropa en As Cancelas

Vuelve el mercadillo más esperado de Santiago: tres influencers venderán su ropa en As Cancelas

El Ministerio de Sanidad y la USC lanzan una formación pionera sobre IA aplicada a la salud

El Ministerio de Sanidad y la USC lanzan una formación pionera sobre IA aplicada a la salud
Tracking Pixel Contents