Santiago se sitúa a las puertas de la zona crítica de acceso a la vivienda tras dispararse los precios un 21,4% en un año

El mercado inmobiliario compostelano continúa en plena revolución. El precio de la vivienda en Santiago se disparó un 21,4% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año pasado, una de las mayores subidas registradas en toda España, según el informe “Municipios relevantes” elaborado por Tinsa.

La tasadora también sitúa Santiago entre los municipios donde el acceso a la vivienda comienza a tensionarse de forma severa, en un contexto nacional marcado por el deterioro de la accesibilidad residencial. El estudio alerta de que el 67% de las ciudades analizadas ya superan los niveles considerados razonables para comprar vivienda y un 30% se encuentran en situación crítica.

Aunque Santiago todavía no rebasa el umbral crítico fijado por Tinsa, el esfuerzo económico necesario para adquirir una vivienda alcanza ya el 31% de los ingresos de un hogar medio, muy cerca del límite del 35% que la compañía considera razonable.

Mapa de la variación interanual facilitado por el informe elaborado por Tinsa, en el que se aprecia la fuerte subida de Santiago de Compostela / Cedido

Entre las mayores subidas de España

El informe destaca expresamente a Santiago entre las localidades españolas con incrementos superiores al 20%, junto a municipios como Torrejón de Ardoz, Marbella, Benidorm, Sagunto o Parla.

La capital gallega se sitúa muy por encima de la media nacional, donde el encarecimiento interanual fue del 14,3%. El precio medio de la vivienda en Compostela alcanza ya los 2.128 euros por metro cuadrado.

Además, la evolución a corto plazo también muestra una fuerte presión alcista. Solo entre enero y marzo de este año, el precio residencial en Santiago creció otro 4,1%.

Ránking de municipios relevantes según valor unitario del informe de Tinsa / Cedida

Un 44% más cara que la media de la provincia

Uno de los datos más llamativos del estudio es la enorme diferencia entre Santiago y el conjunto de la provincia coruñesa. Según Tinsa, el precio de la vivienda en la capital gallega se sitúa un 44% por encima de la media provincial, uno de los mayores diferenciales de todo el país.

Solo municipios como Sant Cugat del Vallès, Benidorm o Marbella presentan distancias superiores respecto a su entorno provincial. El informe subraya que Santiago se consolida así como uno de los mercados más tensionados del noroeste peninsular.

Pese a ello, la vivienda compostelana todavía permanece un 8% por debajo de los precios de la ciudad de A Coruña, aunque Tinsa advierte de que Santiago figura entre los municipios que más se aproximan al valor de sus capitales provinciales.

Construcción de viviendas nuevas en la zona de Restollal de Santiago / El Correo Gallego

Tensión generalizada en el mercado

El informe de Tinsa refleja que el encarecimiento residencial se ha extendido prácticamente a todo el país. Más de la mitad de los municipios estudiados registran incrementos superiores al 10 %, mientras que el 98 % experimentan también subidas trimestrales.

La compañía atribuye este escenario a la elevada demanda y a las crecientes dificultades de acceso a la vivienda, especialmente en ciudades con fuerte atractivo turístico, universitario o administrativo, un perfil en el que encaja Santiago de Compostela.