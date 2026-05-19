Unha ducia de aloxamentos turísticos nun inmoble da rúa do Hórreo
redacción
Santiago
A xunta de goberno local outorgou este luns licenza para a reforma integral do inmoble da rúa do Hórreo 44 con destino a 12 apartamentos turísticos. «Trátase dun edificio catalogado e situado do perímetro azul de protección da cidade histórica», explicou a voceira do goberno, Míriam Louzao. A edil explicou que a actuación implica actuacións nos muros, nas fachadas e na compartimentación horizontal. Louzao indicou que este tipo de establecementos é unha das tipoloxías que o decreto da Xunta sobre aloxamentos inclúe dentro da categoría de hospedaxe do grupo I (hoteis), por tanto unha das que caben onde o PXOM compostelán admite o uso hoteleiro en edificio exclusivo. n
