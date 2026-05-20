La agresión homófoba de Santiago llega al Parlamento gallego entre reproches sobre cómo combatir la LGTBIfobia

Los grupos parlamentarios gallegos coincidieron este martes en expresar su condena a la agresión homófoba denunciada la pasada semana en Santiago de Compostela, aunque mostraron importantes diferencias sobre las medidas necesarias para combatir este tipo de violencia.

El debate tuvo lugar en el pleno del Parlamento gallego a raíz de una proposición no de ley presentada por el PSdeG, en la que se insta a la Xunta a impulsar nuevas acciones contra la discriminación al colectivo LGTBI y a crear una subcomisión parlamentaria que estudie soluciones tanto a corto como a largo plazo.

Agresión en la zona vieja

La iniciativa llega después de la agresión sufrida por dos jóvenes en la madrugada del pasado miércoles en la zona vieja compostelana. Tal y como publicó EL CORREO GALLEGO, las víctimas denunciaron en redes sociales que fueron insultadas al grito de “maricón” y “bujarras de mierda” cuando regresaban a sus domicilios y que la situación derivó en una agresión física en la que uno de ellos resultó herido.

El caso ha provocado una oleada de condenas en redes sociales y ha reabierto el debate político sobre la protección de este colectivo y las medidas de prevención frente a los delitos de odio.

La víctima fue golpeada con un teléfono móvil / Cedida

El PSdeG pide más medidas

Durante el debate parlamentario, la diputada socialista Silvia Longueira alertó de una “tendencia creciente de LGTBIfobia” pese a que España cuenta con una de las legislaciones más avanzadas en materia de derechos LGTBI.

A su juicio, el problema radica en que la Xunta no está dotando de “fondos y acciones” suficientes para hacer efectivas esas leyes. Además, reprochó al PP que tardase “una semana” en condenar públicamente la agresión y criticó que el Gobierno gallego no disponga de “ni presupuesto ni planificación” para afrontar este tipo de situaciones.

El PP defiende las políticas de la Xunta

Desde el PPdeG, Raquel Arias trasladó la “repulsa más absoluta” de los populares ante la agresión ocurrida en Compostela y defendió las políticas desarrolladas por la Xunta en este ámbito.

Según sostuvo, “Galicia es uno de los lugares del mundo con menos nivel de LGTBIfobia”, motivo por el que los populares presentaron una enmienda parcial a la iniciativa socialista.

Imagen de archivo de una sesión en el Parlamento de Galicia / El Correo Gallego

El BNG reclama implicación

Por su parte, la diputada nacionalista Iria Carreira también condenó los hechos, aunque criticó la actitud “autocomplaciente” y “conformista” de la Xunta respecto a las políticas destinadas al colectivo LGTBI.

Además, preguntó qué medidas concretas adoptará el Ejecutivo autonómico tras la agresión denunciada y si se personará en el procedimiento penal o ofrecerá orientación específica a las víctimas.

Noticias relacionadas

La proposición socialista será votada este miércoles, aunque el acuerdo entre los grupos parece complicado después de que el PSdeG rechazase la enmienda presentada por el PP al considerar que “no tiene ningún sentido”.