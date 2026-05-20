Entrevista | Andrea Nunes Brións Poeta, escritora e activista social
Andrea Nunes Brións: «A gordofobia é unha cuestión política e social»
Andrea Nunes Brións presenta na Lila ‘Razón de peso’, a poucos días de publicar ‘Begoñísima’ e de recoller o Premio Follas Novas por ‘Mapa da estría’
Andrea Nunes (Marín, 1984) presenta esta tarde na Libraría Lila a súa obra Razón de peso: desbordamentos e outras incomodidades gordas. Hai apenas un mes presentou no mesmo lugar a súa obra dedicada a Begoña Caamaño e hai tan só uns días recollía o Premio Follas Novas ao mellor libro de poesía por Mapa da estría. A escritora e activista feminista e contra a «gordofobia», entre outras moitas militancias, fala con EL CORREO GALLEGO sobre a súa última obra e o encontro cos lectores na Lila.
En que consiste Razón de peso? É unha obra coral, con narrativa, con poesía... Como se xestou o proxecto? E en que consiste?
Razón de peso: desbordamentos, desexos e outras incomodidades gordas naceu da necesidade de poñer palabras as vivencias e ocupar un espazo que historicamente nos foi negado, que é o da representación ampla e digna dos corpos non normativos. É un libro que fala de corporalidades gordas, pero tamén do desexo, da violencia simbólica, da vergoña aprendida e das formas de habitar o corpo fóra da norma. O proxecto foise construíndo pouco a pouco, desde distintos rexistros e linguaxes. Hai ensaio, hai narrativa, hai poesía, hai música... Voces diversas que converten o libro nun espazo coral. Esa heteroxeneidade é, en realidade, unha das súas fortalezas, pois permite achegarse ao activismo gordo desde unha perspectiva moi ampla, diversa e colectiva. Creo que unha das cuestións centrais do libro é entender que a gordofobia non é unha cuestión estética ou individual, senón que é unha cuestión política e social. E que atravesa os afectos, os espazos públicos, a saúde, o desexo e mesmo a maneira en que nos relacionamos. Procura transformar a ollada social, que é sempre negativa, sesgada e violenta sobre os corpos gordos. E pretende acompañar: ofrecer referentes, palabras e imaxes nas que outres se poidan recoñecer.
Como vai ser a o encontro de hoxe na Libraría Lila?
A presentación na libraría Lila de Lilith vai ser un encontro moi próximo e colectivo. Para nós a Lila é espazo seguro, é o lugar onde nos sentimos como na casa, e iso é importante porque a idea non é só falar do libro desde un lugar teórico ou literario, senón compartir reflexións e experiencias arredor do corpo, dos límites deste sistema gordofóbico e das formas de resistencia cotiá. Teño a sensación de que Razón de peso está xerando conversas moi honestas, e iso é probablemente o máis bonito das presentacións: que a xente se recoñece, se emociona e cuestiona moitas violencias que tiñamos normalizadas.
Hai unhas semanas presentou Begoñísima. Literatura para os máis cativos, ilustración... Como foi ese encontro cos lectores?
Begoñísima foi unha experiencia moi diferente e moi emocionante. A literatura infantil ten algo moi especial, porque as lectoras máis pequenas achéganse ás historias cunha honestidade e unha curiosidade absolutas, sen prexuízos nin filtros. O encontro foi moi cálido e festivo. Estiven acompañada de Ana Romaní, Alba María, Agustina Shuan, Andrea Jamardo, e tamén de moitas das amigas que acompañan a vida e a memoria de Begoña Caamaño neste conto. Encantoume ver como as crianzas conectaban coas ilustracións e coa personalidade da protagonista.
Ao fío da homenaxe das Letras a Begoña Caamaño, tamén participou este 17 de maio en Circes e Morganas. Que é o máis importante a transmitir de Begoña Caamaño?
Este ano, que o Día das Letras se adique a Begoña Caamaño é unha oportunidade moi importante para reivindicar unha autora profundamente comprometida co pensamento crítico e coa transformación social. Hai moitas capas fundamentais na súa obra: o feminismo, pero tamén a defensa da memoria, da lingua, a crítica ás violencias estruturais, o antimilitarismo e a capacidade de revisitar os relatos clásicos desde unha mirada radicalmente contemporánea e incómoda. En encontros como Circes e Morganas paréceme importante transmitir precisamente iso: que Begoña Caamaño non escribía só para reinterpretar mitos ou contar historias, senón para cuestionar quen ten o poder de narrar e quen queda fóra do relato. E iso segue sendo enormemente actual.
- La panadería con una de las empanadas más famosas de Santiago: 'Uso a mesma masa coa que fago o pan
- Una casa de Santiago, entre las finalistas de los Premios Arquitectura 2026
- Violento asalto a una vivienda en Santiago: herido un vecino de Vista Alegre tras enfrentarse a dos individuos
- Fallece el empresario Isaac Rosón Ferreiro, hermano de la socialista Mercedes Rosón y padre del director xeral de Pesca de la Xunta
- Extraordinarios en las aulas de Santiago: «La clave es tener un buen método de estudio y no encerrarse demasiadas horas»
- Renfe estrena este miércoles el primer AVE directo Santiago-Madrid sin parada en Castilla y León
- Los vecinos de Conxo alertan de que la senda entre Santiago y O Milladoiro incumple normas de Patrimonio
- Santiago moviliza a 500 jóvenes para animar al papa León XIV a que peregrine a Compostela en el Año Santo 2027