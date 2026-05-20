Proposta de Raxoi
As Anpas de Santiago aplauden o plan da cociña central para os comedores escolares
Cren que a xestión directa pode supoñer unha «mellora do servizo e da calidade do produto»
A Fanpa Compostela, que agrupa as asociacións de nais e pais dos centros educativos da cidade, amosou onte a súa aprobación do modelo proposto polo Concello de Santiago para os comedores escolares, consistente na implantación dunha cociña central xestionada directamente polo goberno local.
A entidade destaca que «vemos avances reais cara a un novo modelo de servizo» por primeira vez desde que o Concello asumiu a xestión dos comedores dos colexios públicos en 2012, lembrando que as Anpas levan unha década demandando «cambios substanciais». Desta maneira, cren que a xestión directa «poderá levar a unha mellora cualitativa do servizo e da calidade do produto que se consume».
«Unha aposta polos servizos públicos»
Ademais, a Fanpa ve neste modelo «unha aposta polos servizos públicos», a posibilidade de poñer en marcha un proxecto educativo «sólido, serio e de calidade», e a achega de «estabilidade e garantías de continuidade e, polo tanto, seguridade para as familias de hoxe e de mañá».
Con respecto ao desenvolvemento futuro deste plan, reclaman transparencia e o establecemento de mecanismos de control cidadán. Por último, apelan á «responsabilidade» dos grupos municipais para que o proxecto «non atope con atrancos para a súa aprobación» na comisión plenaria ou no pleno municipal.
- La panadería con una de las empanadas más famosas de Santiago: 'Uso a mesma masa coa que fago o pan
- Una casa de Santiago, entre las finalistas de los Premios Arquitectura 2026
- Violento asalto a una vivienda en Santiago: herido un vecino de Vista Alegre tras enfrentarse a dos individuos
- Fallece el empresario Isaac Rosón Ferreiro, hermano de la socialista Mercedes Rosón y padre del director xeral de Pesca de la Xunta
- Extraordinarios en las aulas de Santiago: «La clave es tener un buen método de estudio y no encerrarse demasiadas horas»
- Renfe estrena este miércoles el primer AVE directo Santiago-Madrid sin parada en Castilla y León
- Los vecinos de Conxo alertan de que la senda entre Santiago y O Milladoiro incumple normas de Patrimonio
- Santiago moviliza a 500 jóvenes para animar al papa León XIV a que peregrine a Compostela en el Año Santo 2027