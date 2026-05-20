As Anpas de Santiago aplauden o plan da cociña central para os comedores escolares

Cren que a xestión directa pode supoñer unha «mellora do servizo e da calidade do produto»

Un neno, no comedor do seu colexio / ECG

Manu López

Santiago

A Fanpa Compostela, que agrupa as asociacións de nais e pais dos centros educativos da cidade, amosou onte a súa aprobación do modelo proposto polo Concello de Santiago para os comedores escolares, consistente na implantación dunha cociña central xestionada directamente polo goberno local.

A entidade destaca que «vemos avances reais cara a un novo modelo de servizo» por primeira vez desde que o Concello asumiu a xestión dos comedores dos colexios públicos en 2012, lembrando que as Anpas levan unha década demandando «cambios substanciais». Desta maneira, cren que a xestión directa «poderá levar a unha mellora cualitativa do servizo e da calidade do produto que se consume».

«Unha aposta polos servizos públicos»

Ademais, a Fanpa ve neste modelo «unha aposta polos servizos públicos», a posibilidade de poñer en marcha un proxecto educativo «sólido, serio e de calidade», e a achega de «estabilidade e garantías de continuidade e, polo tanto, seguridade para as familias de hoxe e de mañá».

Con respecto ao desenvolvemento futuro deste plan, reclaman transparencia e o establecemento de mecanismos de control cidadán. Por último, apelan á «responsabilidade» dos grupos municipais para que o proxecto «non atope con atrancos para a súa aprobación» na comisión plenaria ou no pleno municipal.

Lana Corujo achega á libraría Numax o seu 'Han cantado bingo'

Empezar dende cero en Santiago grazas a Caritas: Ada e outras historias de éxito

Andrea Nunes Brións: «A gordofobia é unha cuestión política e social»

El próximo curso habrá docentes asociados en Ciencias de la Salud en las universidades de Vigo y A Coruña

Dos estudios de la Universidade de Santiago, destacados en el principal foro científico europeo sobre tabaquismo
