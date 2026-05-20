Un autor de Santiago entre la tanda de finalistas del XXX Premio San Clemente

Un conocido autor de Santiago, el ex concelleiro y docente Manuel Portas, está entre el listado de finalistas del XXX Premio San Clemente, un galardón literario organizado por el IES Plurilingüe Rosalía de Castro (de Santiago) con la colaboración de la Xunta de Galicia y que vota un jurado estudiantil de Galicia y de otras zonas.

Finalistas

En la rueda de prensa celebrada esta mañana en el propio centro escolar compostelano, aparte de Manuel Portas con una novela suya titulada "Mazarelos", se ha revelado que optan a ganar el premio en ese apartado: María Besteiros (Vigo, 1979) por una novela llamada "Ítaca" (Xerais) y Nerea Pallares Vilar (Lugo, 1989) por "Punto de araña" (Editorial Galaxia).

Manuel Portas junto a la portada de su libro "Mazarelos". / Cedida

En la categoría de libros en lengua extranjera, pueden lograr la distinción del XXX Premio San Clemente: "Me llevaré el fuego", de la autora marroquí Leïla Slimani (Editorial Cabaret Voltaire); y "Gliff", de la británica Ali Smith (Nórdica Libros).

Y en el área de obras en castellano, aspiran a ganar el certamen anual el libro "Ahora y en la hora" (publicado por Alfaguara), del colombino Héctor Abad Faciolince; "Hasta que empieza a brillar" (Alfaguara), del escritor argentino Andrés Neuman y "Mil cosas!, del autor ourensano Juan Tallón, escritor y periodista gallego, colaborador habitual de Editorial Prensa Ibérica (EPI), grupo al que pertenece EL CORREO GALLEGO.

Coprotagonistas

El acto ha contado con sucesivas intervenciones de Valentín García, secretario xeral de Lingua da Xunta de Galicia; Jesús Álvarez Bértolo, director xeral de Centros e Recursos Humanos de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidade e FP; Gemma Paredes, directora del IES Plurilingüe Rosalía de Castro; Marta Gende, coordinadora del Premio San Clemente y catedrática no IES Rosalía; y Sira Vidal, catedrática de Lingua Galega en el IES Rosalía, ante un centenar de personas, la mayoría estudiantes.

Rueda de prensa de las obras finalistas del XXX Premio San Clemente, organizado por el IES Plurilingüe Rosalía de Castro de Santiago- / Jesús Prieto

Centros escolares participantes

El jurado del XXX Premio San Clemente cuenta con dos centros de Compostela, el citado IES Rosalía de Castro y el IES lamas de Abade, parte de un listado total con diez, que incluye además al alumnado del IES Agra de Leborís (A Laracha, A Coruña), el IES do Camiño (Palas de Rei, Lugo), el IES San Tomé do Freixeiro (Vigo), el IES Blanco Amor (Ourense), el IES Ramiro de Maeztu (Madrid), el Lycée Saint François Xavier de Vannes (Francia), el Grimmelshausen Gymnasium de Gelnhausen (Alemaña) y el Hockerill Anglo European College (Reino Unido).

Impulsores y nómina de ganadores

Al acto también acudieron Ubaldo Rueda y Maribel Martín, dos de los impulsores del Premio San Clemente, igual que lo han sido Xabier Mouriño, Margarita Prado o Rosa López, entre más docentes.

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En sus 29 ediciones previas, el galardón recayó en autoras y autores como Haruki Murakami, Antonio Tabucchi, José Saramago, Mario Vargas Llosa, Paul Auster, Carmen Martín Gaite, Almudena Grandes, Manuel Rivas, María Reimóndez, Anxos Sumai; Maggie O’Farrel, Alejandro Zambra o Brenda Navarro, y en 2025, lo ganaron Ledicia Costas, por "Pel de Cordeiro"; la portuguesa Lídia Jorge, por "Misericordia", y el andaluz David Uclés, por "La Península de las casas vacías".