Bosch, Fujitsu y Plexus se citan en Santiago en un foro que une las matemáticas y la industria

La Facultade de Matemáticas de la USC acogerá este viernes 22 de mayo el XV Foro de Interacción Matemática-Industria, una cita que busca fortalecer los vínculos entre el ámbito universitario y el tejido empresarial a través de las aplicaciones de las matemáticas.

El impulsor del encuentro, Alfredo Bermúdez de Castro, explica que el objetivo principal del foro es “relacionar las matemáticas y las industrias”, acercando la investigación matemática que se lleva a cabo en las universidades a empresas de distintos sectores. La iniciativa nació en 2004 promovida por grupos de matemática aplicada de las tres universidades gallegas. Más adelante, en 2014, se incorporaron también las áreas de estadística e investigación operativa. Tras varios años de parón, el foro regresa ahora organizado por el CITMAga, en colaboración con la Red Española Matemática-Industria (Math-in).

La jornada comenzará con una mesa inaugural presidida por el decano de Matemáticas de la USC, Alberto Cabada; el director científico en funciones del CITMAga, Javier Roca; el presidente de Math-in y del comité científico, Emilio Carrizosa; y el propio Alfredo Bermúdez.

A continuación se celebrarán dos mesas de debate. La primera, bajo el título 'As respostas das matemáticas como dinamizadora da innovación empresarial', contará con representantes de empresas como Bosch, Ferroglobe o Mestrelab. La segunda, 'Como a tecnoloxía matemática achegouse ao sector público e á sociedade de forma accesible e atractiva', reunirá a firmas como Plexus o Fujitsu, además del Servizo Público de Emprego de Galicia.

El programa incluirá además una presentación de GAIN sobre el programa de doctorados industriales, una iniciativa de la Xunta destinada a acercar las tesis doctorales a problemas reales planteados por las empresas.

En torno a este ecosistema de investigación se articulan también dos másteres relacionados con esta temática: el Máster en Matemática Industrial y el Máster en Técnicas Estadísticas. Durante el foro se ofrecerá información sobre su estructura, asignaturas y salidas profesionales. Bermúdez recuerda que el primero "nació inicialmente con el nombre de Ingeniería Matemática y fue uno de los dos primeros másteres oficiales aprobados en la USC, junto con uno de Ciencias Políticas".

Posteriormente cambió su denominación al incorporarse al proyecto, además de las tres universidades gallegas, la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Politécnica. Se imparte de manera telemática.

El promotor del foro: "De aquí podría surgir fácilmente un proyecto conjunto entre una empresa y un investigador"

El encuentro reunirá a alrededor de medio centenar de participantes. Según destaca Bermúdez, la finalidad es que las empresas “conozcan la importancia que tienen las aplicaciones de las matemáticas para su actividad” y facilitar el contacto con grupos universitarios especializados en transferencia de conocimiento, muchos de ellos integrados en el CITMAga y vinculados a proyectos financiados por la Xunta o la Agencia Estatal de Investigación. “De aquí podría surgir fácilmente un proyecto conjunto entre una empresa y un investigador”, concluye.