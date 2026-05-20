¿Quién está detrás de la compra del colegio Peleteiro de Santiago? Así es Globeducate, un gigante que educa a 40.000 alumnos en once países

El cambio de manos del colegio Peleteiro de Santiago marca un antes y un después en la historia de una institución con más de 70 años de historia y un amplio reconocimiento a nivel autonómico y nacional. El centro fundado y dirigido por la familia Peleteiro abre una nueva etapa de la mano de Globeducate, un grupo especializado en la gestión de colegios privados que apuestan por la excelencia educativa.

¿Quién es Globeducate?

Globeducate es uno de los grandes grupos internacionales de educación privada del mundo dentro del denominado K-12: de los 5 a los 18 años. Gestiona una red de más de 65 colegios en once países en los que estudian más de 40.000 alumnos. Está presente en España, Andorra, Canadá, Chipre, Francia, India, Italia, Portugal, Reino Unido, Marruecos y Países Bajos. Emplea a más de 6.000 personas y en 2024 ingresó 440 millones de euros.

¿De dónde es el grupo?

A pesar de su vocación internacional y su presencia en cuatro continentes, el germen de Globeducate es español. Su origen se remonta a 1972, cuando abrió una escuela infantil cerca de Barcelona, entonces con el nombre NACE Schools, una denominación que mantuvo hasta finales de 2019, cuando se creó la marca Globeducate. Hoy, tiene una de sus sedes centrales en Madrid.

¿Quién es el propietario?

Globeducate tiene detrás al fondo de inversión Providence Equity Partners y a Wendel. El primero es un fondo fundado en 1989 en Estados Unidos y especializado en educación, entretenimiento digital, tecnología y telecomunicaciones, que adquirió la empresa en 2017, todavía como NACE Schools, y la llevó a un importante crecimiento. En octubre de 2024 se sumó la francesa Wendel, que adquirió el 50% de la propiedad y que ahora cogestiona Globeducate junto a Providence.

Colegio Peleteiro / Cedida

¿Cuál es su presencia en España?

Con la incorporación de Peleteiro, ya integrado en su web corporativa, Globeducate alcanza la docena de centros en España. Además del centro compostelano, gestiona dos más en Galicia: O Castro British International School en Vigo y Coruña British International School. A ellos se suman colegios en Granada, Madrid, San Cugat, Mallorca, Castellón, Bilbao, Valencia y dos en Barcelona ciudad.

¿Cómo funciona Globeducate?

El grupo opera con la compra o integración de colegios privados ya existentes, como ha sido el caso de Peleteiro. Suele apostar siempre por mantener la marca y a identidad histórica de cada centro, pero aprovecha las sinergias de su red internacional para abrir nuevas oportunidades a través de intercambio de alumnos, programas bilingües, metodologías compartidas, formación docente... Todos sus colegios tienen como premisas el Bachillerato Internacional, los idiomas y el perfil internacional.

¿Cuál es su filosofía educativa?

"Globeducate prepara a cada estudiante para convertirse en un ciudadano global capaz de transformar el mundo". Bajo esta premisa, sus colegios ofrecen una amplia variedad de currículos internacionales de reconocido prestigio, entre ellos el National Curriculum for England (EYFS hasta A Levels), el Bachillerato Internacional (PYP hasta IBDP), así como los currículos nacionales de Canadá, Chipre, Francia, India, Italia, Portugal y España. Sus alumnos obtienen excelentes resultados académicos y acceden a programas universitarios en 25 de las 50 mejores universidades del mundo. Los docentes de Globeducate garantizan que los alumnos desarrollen habilidades y competencias más allá del ámbito puramente académico. Los estudiantes aprenden a desempeñar un papel activo en la construcción del futuro y a afrontar los desafíos sociales, económicos y medioambientales que transforman las comunidades globales. Una parte esencial de ofrecer una educación excelente consiste en inspirar a los alumnos para que encuentren su propia voz en el mundo.