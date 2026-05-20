El próximo curso habrá docentes asociados en Ciencias de la Salud en las universidades de Vigo y A Coruña

Las universidades de A Coruña y de Vigo tendrán profesores asociados de Ciencias de la Salud propios el próximo curso. Siete —cuatro en la UDC y tres en la UVigo— se incorporarán para facilitar que la descentralización de la docencia práctica de quinto y sexto de Medicina de la Universidade de Santiago sea efectiva en el curso 2026/27.

Así se acordó en la comisión de seguimiento, en la que participaron los conselleiros de Educación, Román Rodríguez, y de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; así como la rectora de la USC, Rosa Crujeiras, y los rectores de la UDC, Ricardo Cao, y de la Uvigo, Manuel Reigosa.

A Coruña y Vigo serán las responsables de convocar estas plazas –que se incluirán en el concierto único del Sergas con las universidades– y de incorporarlas a su plantilla.

De esta forma, el próximo curso 2026/27 estarán completamente descentralizadas en las tres universidades y en los siete hospitales la docencia práctica clínica de 6º de Medicina –que ya lo está gracias al acuerdo de 2015– y de 5º –que solo estaba de forma parcial–.

Unidades docentes

También se aprobó el reglamento de las unidades docentes que irán materializando la descentralización, o la reverificación del grado para poder incorporar todos los cambios en la docencia, con el horizonte puesto en una completa descentralización del segundo ciclo en el curso 2028/2029.

En cuanto a la reverificación de la titulación, la memoria deberá incorporar los cambios derivados de la aplicación del convenio descentralizador y, una vez completada la documentación, deberá someterse al visto bueno de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia. Un proceso que la Xunta intentará agilizar impulsando una reunión técnica con los responsables de dicha entidad, en la que se puedan aclarar dudas y establecer los plazos más ajustados.