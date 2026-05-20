Migrantes
Empezar dende cero en Santiago grazas a Caritas: Ada e outras historias de éxito
Un total de 627 persoas acadan a súa inserción laboral grazas á entidade, que presenta o balance de 2025 co foco posta na regularización de migrantes
«Las personas migrantes buscan una oportunidad», fronte ao «miedo, la incertidumbre, la soledad y empezar de cero». Falaba así Ada Cabrera, migrante paraguaya, agradecida, na súa intervención no acto de entrega de diplomas e presentación do balance de actividades da área de Emprego de Cáritas Diocesana de Santiago. Ada Cabrera puxo en valor, no seu discurso, o trato humano recibido dende a entidade diocesana, sobre todo no tocante á «burocracia» para regularizar a súa situación.
E a regularización estivo moi presente. Na voz da concelleira de Dereitos sociais, María Rozas, e tamén na do arcebispo de Santiago, Francisco Prieto. Ningún dos dous deixou de mencionar a «xustiza social» que supón a integración das persoas migrantes que chegan á península, nin Pilar Farjas, directora de Cáritas Diocesana, deixou de citar o valor relixioso que move a esta entidade e ao seu labor social.
Máis de 600 persoas, 627 en total, puideron ser beneficiadas das iniciativas integradoras da ONG Cáritas en canto á inserción sociolaboral, que conta con máis de 170 itinerarios de inserción e que contou coa colaboración de case 80 empresas ás que todas as entidades implicadas (Xunta, Cáritas e Concello) agradeceron a súa implicación no proxecto.
O arcebispo compostelán, Francisco Prieto, destacou «que o emprego digno non só garantiza ingresos económicos, senón que devolve estabilidade e autoestima». Prieto fixo referencia ás palabras dos Papas Xoán Paulo II e Francisco, lembrando do primeiro que «o traballo é para o home, non o home para o traballo» e do segundo sobre a necesidade de que «o modelo económico e social non descarte a ninguén».
E a ninguén descarta o proxecto de inserción sociolaboral de Cáritas, algo que se puxo en valor nesta entrega de diplomas duns cursos nos que participaron maioritariamente mulleres. «A vulnerabilidade ten nome de muller e de persoa migrante», comentou a concelleira María Rozas ao tempo que valorou como positivos os datos de Cáritas á vez que «preocupantes, porque mostran que aínda estamos lonxe do estado do benestar».
A edil de Compostela Aberta aproveitou para recoller o posicionamento da Igrexa en canto a regularización migrante e puntualizar «os bulos e as mentiras» que a dereita e a extremadereita lanzan sobre esta regularización.
Unha regularición na que puxeron o foco os intervintes no evento para valorar que «deixades as vosas familias para coidar das nosas», pois o 70 por cento das persoas ás que acompañou Cáritas nesta inserción laboral son mulleres coidadoras.
