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Investigación

Dos estudios de la Universidade de Santiago, destacados en el principal foro científico europeo sobre tabaquismo

Seleccionados junto a otros dos trabajos en el X Congreso Europeo sobre Tabaco y Salud de Milán, son obra de Mónica Pérez Ríos, Julia Rey Brandariz y Carla Guerra Tort

Las investigadoras de la Universidade de Santiago Julia Rey, izquierda, Mónica Pérez y Carla Guerra.

Las investigadoras de la Universidade de Santiago Julia Rey, izquierda, Mónica Pérez y Carla Guerra. / Cedida

K.M.

Santiago

Dos trabajos del grupo de investigación en Epidemiología, Salud Pública y Evaluación de Servicios de Salud de la Universidade de Santiago (USC) han sido elegidos con otros dos como los más destacados en el X Congreso Europeo sobre Tabaco y Salud (Milán).

La labor desarrollada por Mónica Pérez Ríos, Julia Rey Brandariz y Carla Guerra Tort sitúa al grupo de Santiago en la vanguardia científica europea en el ámbito del control del tabaquismo y la epidemiología del tabaco.

Lucha contra el consumo de tabaco

El estudio The tobacco epidemic in Spain: 1987–2020 analiza la evolución de la epidemia tabáquica en España durante más de tres décadas, caracterizando las tendencias de consumo por sexo, edad y comunidad. Attributable mortality to secondhand smoke exposure in Spain, por su parte, realiza una estimación de la mortalidad atribuible a la exposición al humo ambiental del tabaco en nuestro país, aportando evidencia epidemiológica clave para el diseño de políticas de control del tabaquismo.

«Que a metade dos estudos seleccionados para a sesión de mellores traballos dun congreso europeo de referencia sexan do noso grupo é un recoñecemento moi significativo», destacan las investigadoras, ya que «reflicte o impacto real que ten a nosa investigación no control do tabaquismo a nivel europeo».

Noticias relacionadas y más

El congreso de Milán es el principal foro científico europeo centrado en el control del tabaquismo y la investigación sobre los efectos que el tabaco tiene en la salud. Un encuentro en el que se reúne personal investigador, clínico y responsables de políticas sanitarias de toda Europa, y representa un espacio de referencia para difundir la investigación más relevante en este ámbito.

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