¿Quién es Eva López Tarrío, la nueva directora del CGAC?

Eva López Tarrío (Vigo, 1972), nueva directora del museo compostelano CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea), dependiente de la Xunta de Galicia, es doctora en Bellas Artes con licenciatura en la Universidad de Salamanca (1990-1995; más doctorado: 1996-1997), funcionaria de carrera y catedrática de Enseñanza Secundaria en el apartado de dibujo tras aprobar una oposición en 2000.

Exposiciones

Desde unas de sus primeras exposiciones individuales de pintura hecha en el Teatro Principal (Pontevedra) en mayo de 1998, ha intervenido en numerosas colectivas (algunas en Francia y Alemania), aparte de hacer sucesivas muestras personales. En agosto del pasado año, fue parte de una exposición luso-galaica en Oporto " O Atlántico que nos une", fruto de una colaboración con la cooperativa artística portuguesa «Árvore», donde compartió espacio con otras cinco personas de la escena artística de la provincia de Pontevedra: Antón Sobral, Chelo Rodríguez, José Molares, Rosa García y Cristina Fernández.

Y Eva Tarrío (así firma como artista) centró con obra suya una muestra de Afundación en Vigo llamada "Nas marxes do diario", celebrada el pasado octubre y noviembre.

Eva Tarrío en la muestra de Afundación en Vigo con obra suya "Nas marxes do diario", celebrada el pasado octubre. / Pedo Mina (FDV)

Muestra actual, cine y Bienal de Pontevedra

Y hasta el 29 de mayo, es parte de otro proyecto colectivo el que ofrece la sala Maruja Mallo de la sede de la Deputación Pontevedra en Vigo, una exposición denominada "Utopías", que comparte con Cristina Fernández y Rosa García.

Ha trabajado además para la edición del Festival Internacional de Cinema de Pontevedra (Novos Cinemas) celebrada en diciembre de 2025, donde la cineasta Carla Simón fue galardonada con el I Premio de Cinematografía Novos Cinemas. "Estoy muy agradecida de poder diseñar el trofeo para el Certamen Novos Cinemas, otorgado a Carla Simón en su décima edición", escribió en sus redes con un video adjunto donde aparece la cineasta con dicha escultura.

Eva López Tarrío fue la comisaria del 28 al 30 de noviembre en el Auditorio Mar de Vigo de la segunda edición del mercado Varco (Vigo Arte Contemporánea y Noroeste Atlántico), "un encuentro con 30 artistas, con un especial protagonismo de la creación femenina y una destacada presencia de creadoras gallegas y del norte de Portugal y un espacio para explorar el arte contemporáneo, conocer a las artistas, asistir a talleres, disfrutar de música en directo y, además, adquirir obra".

Redes sociales y recorrido como docente

Eva López Tarrío tiene presencia en redes sociales como Instagram (1640 followers), Facebook (4.600 seguidores) y Threads (plataforma a modo de microblog)

Ha sido coordinadora de la Isla de las Esculturas de Pontevedra (1998-1999), de la exposición "A imaxe e o laberinto" (con itinerancia por Santiago, Pontevedra, A Coruña y Vigo en 1998), responsable de actividades y exposiciones de la Fundación Laxeiro (Vigo, 1996-2000) y coordinadora-colaboradora en la Bienal de Arte de Pontevedra (junio 2025).

Como docente, pasó por el Colegio Hijas de Jesús (Jesuitinas, Vigo, 1998-00), CEIP Celso Emilio Ferriro (Vigo, 2000-01), IES Montecastelo de Burela (Lugo, 2001-03), IES Indalecio Pérez Tizón de Tui; e IES Valadares (Valadares, Vigo, 2008-23).

Musica y Rosalía

Entre sus opciones de ocio, aparte de ver museos y exposiciones, destaca la playa, según sus redes, y también la música con cita a conciertos de Maika Makovski, Merino, Zahara, Robbie Williams, C Tangana o Dani Martín (que actúa en junio en Santiago dentro del festival O Son do Camiño), entre otras referencias.

En marzo de 2026, al hilo de unas declaraciones de la cantante catalana Rosalía sobre Picasso, escribió: "Por supuesto que se puede separar al genio del hombre. Si no, nos hubiéramos perdido lo mejor del arte contemporáneo, y el arte hoy no sería lo mismo. Por desgracia pasa con muchos genios".

En el perfil del CGAC en Instagram, con 14.200 followers, el anuncio de su nombramiento suma hoy (después de tres horas online) un centenar de comentarios, la gran mayoría con un hastag de protesta por la forma en que se ha desarrollado el proceso de selección: "#SÓSCGAC" pero también hay quienes felicitan a la viguesa, caso de artistas como Gonzalo Sellers ("Enhorabuena Eva") o Diana Cordero ("Enhorabuena Eva").

La protagonista por su parte, aún no cita en sus perfiles sociales la inminente nueva etapa en Santiago, donde suple a Santiago Olmo en la dirección del CGAC.

Noticias relacionadas

Recuerdo de los años 90

En los años 90, antes de asentar su carrera en el mundo de la docencia y el arte, Eva López Tarrío, colaboró con la agencia de modelos de la empresaria compostelana Dolores Couceiro, actual esposa de Audie Norris, mítico jugador de baloncesto del FC Barcelona en los años 80 y 90, e hija de José Manuel Couceiro, cofundador del Obradoiro. Hace tres años se hizo una xuntanza con varias personas de esa etapa, encuentro celebrado en el restaurante Da-VID de Vigo, cita a la que acudió también la actriz y presentadora Diana Nogueira.