El CHUS advierte: la innovación oncológica avanza, pero tarda en llegar a los pacientes

Conmemorando el Día Internacional del Ensayo Clínico, que destaca la importancia de la investigación clínica en el desarrollo de nuevos medicamentos y terapias y explicando la actualidad del abordaje del cáncer, el acceso a la innovación oncológica y el aumento en los tiempos de espera para la incorporación de nuevos tratamientos centran la sexta edición de ONCOBITES, una formación sobre oncología dirigida a periodistas, que en esta ocasión se ha celebrado en Galicia. El Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), ha acogido esta iniciativa impulsada por el grupo de investigación en cáncer SOLTI, que ha reunido a una veintena de periodistas especializados en salud y ciencia, pero también de medios generalistas gallegos.

Periodistas presentes en el evento / Cedida

El jefe del Servicio de Oncología Médica del Chus, Rafael López López, comentó que la necesidad de trasladar correctamente la información científica a la sociedad adquiere cada vez más relevancia. Para este 2026, las estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) apuntan a 301.884 nuevos diagnósticos de cáncer en España, de los cuales más de 38.000 corresponderán a cáncer de mama.

España es líder mundial en investigación; es el primero en Europa en la realización de ensayos clínicos para probar la seguridad y eficacia de nuevos fármacos. No obstante, una vez los fármacos han demostrado su beneficio para los pacientes, su incorporación real en la práctica clínica de forma generalizada sufre una demora media de 627 días tras su aprobación por las agencias reguladoras europeas. Este periodo, según las recomendaciones, no debería superar los 180 días.

Del total de medicamentos aprobados, el 30% son oncológicos. Sin embargo, de estos, 1 de cada 3 experimenta restricciones adicionales que hacen que no pueda utilizarse en todos los pacientes para los que fue aprobado originalmente.

Estos fueron algunos de los datos que comentó Isabel Pineros, PhD, directora del Departamento de Prestación Farmacéutica y Acceso de Farmaindustria, durante el bloque de formación centrado en los retos regulatorios y de acceso a la innovación en oncología, que son parte del último informe anual WAIT (Waiting to Access Innovative Therapies).

Pineros explicó cómo la creciente sofisticación de la innovación biomédica está tensionando los procesos regulatorios y de financiación, especialmente en oncología. Entre 2021 y 2025, la mayoría de los nuevos principios activos autorizados en Europa (lo que representan un 33%) correspondieron a agentes oncológicos.

Comunicar el cáncer

La oncología es una de las especializaciones de la salud que más espacio ocupa en los medios de comunicación y su impacto, tanto en la población general como en los pacientes, evidencia la necesidad de alinear la trascendencia objetiva de los hallazgos científicos a la generación de expectativas.

Con este objetivo como eje central, el Dr. Rafael López, reivindicó el papel de la comunicación científica como herramienta estratégica en salud pública.

Por su parte, Helena Masanas, directora de Comunicación de SOLTI, recordó que ONCOBITES nació para reforzar el vínculo entre ciencia y periodismo sanitario. «Los avances en investigación oncológica son cada vez más sofisticados y eso exige, desarrollar herramientas, como este espacio, que ayuden a contextualizar correctamente los datos, los resultados clínicos y el verdadero impacto de la innovación para evitar que el mensaje que llega a los pacientes a través de los medios de comunicación difiera de la realidad», destacó.

Durante la sesión, la Dra. Isaura Fernández, oncóloga médica del hospital vigués Álvaro Cunqueiro, abordó los fundamentos biológicos del cáncer, el papel actual de los biomarcadores y la evolución hacia una oncología cada vez más personalizada y molecular.

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La Dra. Silvia Antolín, oncóloga médica del Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC), profundizó en el abordaje terapéutico de la enfermedad precoz y repasó algunos de los avances más relevantes incorporados en los últimos años en el tratamiento del cáncer. Una visión que completó también el Dr. Tomás Pascual, miembro de la Junta Directiva de SOLTI, oncólogo médico y jefe del área de cáncer de mama y ginecológico del Hospital Clínic de Barcelona, analizando la transformación del abordaje clínico en fases avanzadas gracias a las terapias dirigidas y la medicina de precisión.