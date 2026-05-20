Presentación
Lana Corujo achega á libraría Numax o seu ‘Han cantado bingo’
Axornalista de EL CORREO Belén Teiga presenta a autora canaria e a súa última obra
«Todo empeza cun xogo» e de aí nace Han cantando bingo, a obra de Lana Corujo (Lanzarote, 1995) que se presenta esta tarde na Libraría Numax (19 horas) da man da xornalista de EL CORREO GALLEGO Belén Teiga, que tamén propón ao público un xogo, un bingo, con preguntas para a autora.
Nun cartón de bingo aparecen quince números —os mesmos que as idades da protagonista da novela, presentes «coma unha mosca revoloteando sobre o título de cada capítulo»—, e neses minutos suspendidos que dura unha partida, «todo é posible». Han cantado bingo presenta unha familia cun don que se herda e se sofre. Cunha linguaxe «cautivadora, cruel e bela», Lana Corujo achéganos aos silencios e á culpa, ás feridas e a maxia que se tece entre dúas irmás.
Encontro Verbena
A autora Lana Corujo impulsou o Encuentro de Literatura Verbena, con tres edicións xa ás súas costas e ten publicados Ropavieja (Editorial Dieciséis, 2021), coa que foi unha das autoras seleccionadas polo Ministerio de Cultura para participar na Feira do Libro de Frankfurt en 2022, con España como convidada de honra.
Foi becada polos centros de Arte, Cultura e Turismo de Lanzarote para realizar unha residencia artística coa Fundación ACE en Bos Aires (Arxentina) en 2023 e expuxo no Museo de Arte Contemporánea de Lanzarote coa mostra El Traspatio (2022), ademais de participar noutras exposicións, como Duelos (2023), Categórico retrato (2021) e na Madrid Design Week en 2020.
