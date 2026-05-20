Ni pastelerías ni supermercados: la mejor tarta de Santiago se esconde en este convento

Para encontrar los mejores manjares de Compostela, uno tiene que recorrer sus calles y escuchar el boca a boca. Solo así es posible descubrir, por ejemplo, dónde están los cruasanes más famosos de la urbe o la empanada que ha conquistado a los picheleiros desde un discreto rincón del casco histórico.

Pero, si hay una receta difícil de poner en el podio, esa es la tarta de Santiago, probablemente el dulce más vendido de toda la ciudad y el más representativo. Hay, sin embargo, un lugar que se ha ganado la fama de hacer la mejor de toda la capital gallega y no es ni una tienda al uso ni una pastelería especializada.

Hablamos del Monasterio de San Paio de Antealtares, un convento ubicado en el número 23 de la calle homónima, que se ha convertido en un lugar de culto mucho más allá de lo religioso. A él peregrinan a diario numerosos amantes de los postres, atraídos por las reseñas positivas de una de las recetas más típicas de Galicia que elaboran las monjas de clausura siguiendo una receta histórica.

Así es la tarta de Santiago de San Paio de Antealtares, una delicia artesanal de pura almendra

La tarta de Santiago del Monasterio de San Paio de Antealtares se prepara artesanalmente con la receta tradicional de azúcar, huevos y almendra. No utiliza harina, sino únicamente este fruto seco, que hace que el dulce retenga la humedad y tenga un interior jugoso.

A diferencia de otros productos de pastelería, esta afamada tarta de Santiago tampoco lleva conservantes ni aditivos. Puede conseguirse todos los días de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas, aunque conviene no esperar demasiado para ir a buscarla, ya que están muy demandadas y suelen terminarse rápido.

El punto donde se entregan los dulces en el Monasterio de San Paio de Antealtares, en Santiago de Compostela. / Xavier Andreu

Para conseguirlas, hay que dirigirse a la parte de atrás del monasterio y llamar al timbre situado junto a una pequeña porteria, donde una de las monjas entrega los dulces. Un proceso que, ya de por sí, supone toda una experiencia, que algunos han llegado a grabar y compartir en redes sociales.

Es, por ejemplo, lo que hizo recientemente la guía oficial de Turismo de Galicia conocida en Instagram como @ireneteguia, que llevaba tiempo buscando "la mejor tarta de Santiago". "Por fin la he conseguido. Tenemos que ir al Monasterio de San Paio de Antealtares", comenzaba diciendo en el vídeo que ha colgado en su cuenta, donde mostró la pequeña vitrina iluminada en la que las monjas exponen sus preparaciones.

Allí, entre "coquitos, magdalenas, pastitas de té" y unos almendrados que también se llevan cumplidos, estaba la considerada como la tarta de Santiago más destacada de Compostela. "Merece muchísimo la pena. La textura no es modo bizcocho, es más brownie, pero está deliciosa", aseguró la joven, que advirtió de que "hay que pagar en efectivo porque aquí no ha llegado el TPV".

Su opinión resuena con la de muchos otros golosos que han caído en la tentación de uno de los postres más recomendados de Galicia. "Es la mejor tarta de Santiago que he probado jamas", asegura una de los clientes, Noelia Vila. "Es crujiente por fuera y compacta por dentro. De las tartas que llenan y se saborean", coincide Marta Xaca.

Además de la tarta, otros dulces de convento que destacan en San Paio de Antealtares son los brazos de gitano y las rosquillas. Pero los postres no son lo único interesante del enclave, que también esconde una antigua iglesia y un museo de arte sacro, y que se sitúa, -si uno quiere volver a casa ya comido-, a pocos minutos de una de las panaderías con el mejor pan de España.