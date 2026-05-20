Los dueños de la nave okupada en Sar denuncian ante la Policía mientras 'A Miñoca' pide ayuda para limpiarla este jueves

Continúa la polémica por la okupación del inmueble que albergó la antigua fontanería Félix Aldea en el entorno del barrio de Sar después de que, en el transcurso del pasado jueves -día grande de las fiestas de la Ascensión- un grupo de jóvenes que se hace llamar 'A Miñoca' entrara en la nave por la fuerza.

Según las declaraciones que el colectivo ofreció este lunes a EL CORREO GALLEGO sin aceptar más preguntas, su intención es convertirlo en un nuevo local social para el vecindario, en el que impartirán charlas o talleres y en el que tienen pensado organizar obras de teatro y conciertos, entre otras actividades.

Los integrantes de 'A Miñoca' confirman que entraron el pasado jueves en el inmueble para convertirlo en un local sociocultural / El Correo Gallego

Un propósito para el que necesitan adecentar un espacio que lleva años sin uso, por lo que ayer martes, los okupas han pedido colaboración a través de una publicación en sus redes sociales para limpiar el inmueble y contribuir con mobiliario o decoración para el nuevo local que pretenden gestionar en la nave usurpada.

En el post que han compartido en su cuenta de Instagram, el colectivo 'A Miñoca' anuncia "a súa primeira xornada de traballo aberta", y pide a sus simpatizantes que les cedan desde muebles, sillas o mesas, a colchones u objetos de decoración, citando a todos aquellos que quieran colaborar este jueves a partir de las 17:00 horas.

Los propietarios ya han interpuesto una denuncia

Tras ponerse en contacto con la Comisaría de la Policía Nacional en la capital de Galicia, este diario ha sido conocedor de que los actuales propietarios de la nave que se ubica en el número 2 de la calle García Blanco que acogió el taller de fontanería Félix Aldea, ya han interpuesto una denuncia en dependencias policiales por la okupación del inmueble.

Asimismo, estas mismas fuentes confirman que la demanda ya ha sido derivada al Juzgado de Guardia de Santiago, el cual se encarga del caso.

Vista lateral del edificio que alberga los juzgados de Santiago, en el barrio de Fontiñas / Antonio Hernández

Una zona sin carencias culturales

Una de las razones que los okupas esgrimieron ante EL CORREO GALLEGO el pasado lunes para justificar su entrada en el inmueble, fue la siguiente: "Abrimos un centro social para os veciños e para darlle vida ao barrio. En Sar sempre houbo moita historia de centros sociais e agora, coma en toda a cidade, estase centrificando e cada vez hai máis pisos turísticos, polo que esta é unha oportunidade de darlle vida ao barrio para os veciños e non para o turismo", explicaron.

Unos argumentos que emplean para una zona que, precisamente, no carece de espacios culturales, ya que, a escasos metros de la nave okupada, se encuentran tanto la librería y cine NUMAX como la Sala Capitol, todo un referente a nivel gallego.

Uno de los conciertos de la Sala Capitol, todo un referente cultural a nivel gallego / Pixelinphoto

El Concello no quiso hacer ninguna valoración

Preguntada por la okupación de la nave de Sar por el colectivo 'A Miñoca', el pasado lunes la portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, no quiso entrar a hacer ninguna valoración política sobre lo sucedido. Lo único que confirmó fue que hasta el inmueble se habían desplazado efectivos de la Policía Local de Santiago, los cuales identificaron a dos jóvenes que se encontraban en su interior.