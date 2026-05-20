Presentación oficial
A nova iluminación da Catedral de Santiago aposta por unha maior integración coa cidade
A proposta gañadora do concurso comezará a probarse de forma piloto en Praterías
Sanmartín destaca que se axusta ás necesidades do patrimonio
O Pazo de Raxoi acolleu este martes a presentación oficial do proxecto gañador e entrega dos premios do Concurso Internacional de Iluminación Ornamental e Artística da contorna monumental da Catedral de Santiago Compostela nocturna, mírame!. No acto deuse a coñecer a proposta gañadora -ademais das outras dúas finalistas- do certame, denominada Hermes e elaborada polo estudo Intervento. O proxecto aposta por unha iluminación «eficiente» e «respectuosa» coa contorna, pensada para a veciñanza e cunha maior integración na cidade.
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, explicou que a proposta gañadora «vai na liña de contar cun proxecto de iluminación pioneiro, que se axuste ás necesidades do noso patrimonio, ás condicións ambientais desta cidade e que atenda a delicadeza e as sutilezas da noite compostelá». A rexedora desexou que sexa esta «un atractivo máis» para os residentes en Compostela e na súa comarca, así como para «as persoas que nos visiten e queiran incrementar aquí as súas estadías e experiencias».
O director da Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, aseguorou que é «unha satisfacción ver o resultado do concurso», por canto vai supoñer un impulso ao Plan de Sustentabilididade Turística, afirmando que «é un plan perfectamente definido para as necesidades que ten Compostela».
Un ambiente visual pensado para a veciñanza
O representante do equipo gañador, Miguel Ángel Lorite, sinalou que entenden a iluminación artificial como «unha linguaxe», coa que intentarán alterar o mínimo tanto o conxunto monumental como o ceo nocturno, para crear «un ambiente visual pensado para a veciñanza, para ofrecerlle un paseo nocturno ás persoas que viven aquí, poñendo pequenos acentos en cousas que pasan desapercibidas, ou que estiveron e xa non están, en elementos da arquitectura vernácula ou que teñen que ver co imaxinario».
A proposta Hermes acadou 95 puntos sobre 100 no certame. O xurado considerou que se trataba dunha achega completa, eficiente, respectuosa e viable, valorando especialmente que resolvese a iluminación ornamental sen instalar novos elementos sobre as cubertas da Catedral.
Proba piloto en Praterías
A Praza das Praterías acollerá o proxecto piloto da intervención tras ser elixida polas súas características de espazo cívico complexo con dúas plataformas e gran diversidade de usos, permitindo avaliar o comportamento da luz antes de estendela ao resto do ámbito monumental.
Ademais, ata o 31 de maio a Casa do Cabido acolle unha mostra que detalla o proceso e resultados do certame. Haberá visitas guiadas os días 21, 26 e 28 de maio ás 18:30 h, sen necesidade de inscrición previa ata completar aforo. Posteriormente, a exposición trasladarase á Casa das Asociacións de Cornes do 1 ao 8 de xuño. Neste caso, está previsto realizar dúas visitas guiadas gratuítas o martes 2 de xuño en quendas de mañá (ás 12:00 h) e tarde (18:30 h).
