Nuevo corte de tráfico en Santiago: una de las principales vías de acceso al casco histórico estará cerrada todo el fin de semana

Una de las principales vías de acceso al casco histórico compostelano, al menos para los coches, como es la rúa de San Clemente permanecerá cerrada al tráfico durante todo el fin de semana.

En concreto, la calle estará cortada en sentido de bajada desde las 8.00 horas de este viernes 22 hasta las 8.00 horas del lunes 25 por la realización de trabajos de reparación de una arqueta.

Durante este tiempo, el acceso y la salida a la plaza de Rodrigo de Padrón se realizará desde la avenida de Figueroa, eliminando temporalmente la parada de taxi y la zona de carga y descarga situadas en este punto.

Además, se abrirá a la circulación el carril de la plaza de Rodrigo de Padrón que en la actualidad estaba cerrado y se cambiará el sentido de circulación de la rampa que une la rúa de San Clemente con Rodrigo de Padrón, que pasará a ser de bajada y que dará acceso a la parte baja de las rúas de San Clemente, Raxoi e Trindade. La salida de estas tres calles será a través de Trindade y Hortas.

Cortes también en el Ensanche

La rúa de San Clemente no será la única que permanezca cerrada estos días en Santiago. El propio viernes 22, entre las 12.00 y las 13.00 horas, la rúa de Santiago del Estero estará cortada al tráfico.

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Rúa de Santiago del Estero / Google Maps

En este caso, el motivo es la reparación de una plancha de hormigón que conforma la calzada. Durante el corte, el desvío alternativo para la circulación será a través de la rúa Nova de Abaixo y de Montero Ríos.