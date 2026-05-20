Obras de emergencia por 1,6 millones de euros para la comisaría incendiada de la Policía Nacional en Santiago

El Consejo de Ministros ha aprobado obras de emergencia por 1,6 millones de euros para la reparación de la comisaría de la Policía Nacional en Santiago de Compostela, situada en la avenida Rodrigo de Padrón, tras el incendio registrado en el edificio a principios de febrero.

El Gobierno ha acordado la declaración de emergencia para la contratación de las obras, suministros y servicios necesarios para la reparación y sustitución de los elementos afectados por las llamas.

Mientras duren las obras, la Policía Nacional contará con una sede provisional de comisaría en el compostelano barrio de Santa Marta que abrirá en los próximos días. El local de la rúa Feliciano Barrera cuenta con mobiliario, despachos, dos accesos y apenas necesita adaptación, y se encuentra en un punto estratégico entre esta zona y Volta do Castro y a escasos metros del aparcamiento disuasorio del hospital Clínico. La elección de Santa Marta no pasa desapercibida entre los vecinos, especialmente en un barrio donde en los últimos meses se han intensificado las quejas por problemas de seguridad vinculados al menudeo de droga.

El incendio en la Comisaría de Santiago se produjo el pasado 12 de febrero, poco después de las diez de la mañana, en la galería de tiro del edificio, situada en la planta -4, y obligó a desalojar tanto la Comisaría como el instituto Rosalía de Castro y el Rectorado de la Universidade de Santiago. Las llamas generaron una gran columna de humo negro visible desde diversos puntos de la ciudad y los trabajos de extinción se prolongaron durante casi siete horas.