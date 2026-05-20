Conflito laboral
O persoal de parques e xardíns de Santiago amaga coa folga: "A empresa actúa de mala fe"
O comité de empresa de PreZero, concesionaria do servizo, denuncia que "non existe vontade real de chegar a un acordo" na negociación do novo convenio colectivo
O comité de empresa de PreZero, concesionaria do servizo de mantemento de parques e xardíns do Concello de Santiago, vén de denunciar este mércores a "mala fe" da empresa na negociación do novo convenio colectivo, despois de que esta decidise retirar un preacordo xa validado polo persoal en asemblea. A situación provocou que os traballadores non descarten mobilizacións e mesmo a convocatoria dunha folga.
Segundo explicou Elisa Ares, presidenta do comité de empresa pola CIG, o proceso de negociación prolongouse durante "xa un ano e medio" e, a finais do pasado mes, produciuse un principio de acordo entre as partes. A empresa puxo sobre a mesa dúas opcións que foron levadas á asemblea, pero tras decidirse o persoal por unha delas, PreZero "propúxonos outra cousa totalmente diferente".
A presidenta do comité asegurou que a representación sindical considera que "non existe vontade real de chegar a un acordo" e acusou a empresa de actuar "de mala fe". "En cada reunión cambian as condicións: cousas que xa estaban acordadas desaparecen, volven aparecer noutra xuntanza e así continuamente", denunciou.
Solicitude de mediación
Ante esta situación, o persoal decidiu solicitar unha mediación e afirma que non volverá manter reunións coa empresa ata que se produza. Ares advertiu ademais de que, se non se chega a un acordo nun curto prazo de tempo, o cadro de persoal poderá iniciar mobilizacións e mesmo convocar unha folga. "Será o persoal quen tome as decisións a partir de agora", indicou.
Respecto das diferenzas entre o primeiro preacordo e a nova proposta da empresa, a presidenta do comité recoñeceu que "hai unha merma económica respecto da proposta inicial", aínda que insistiu en que o problema principal é "a falta absoluta de confianza". Ares indicou que a negociación non se limita ás cuestións salariais, senón tamén sociais.
Un escenario "totalmente atípico"
Pola súa parte, Paulo Rubido, asesor da CIG-Servizos, cualificou a situación de "absolutamente excepcional" no ámbito das contratas municipais de Santiago. "Levamos moitos anos negociando convenios e nunca vimos unha actuación desta natureza. É a primeira vez que vemos que unha empresa chega a un acordo, leva ese acordo á asemblea para que se decida democraticamente e, unha vez referendado, decide botarse atrás", afirmou. Rubido insistiu en que o sucedido constitúe "un feito moi grave" e concluíu que "estamos ante un escenario totalmente atípico".
