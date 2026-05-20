Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Colegio PeleteiroCaritas SantiagoPrimera MIR de UrgenciasSenda Milladoiro-SantiagoZapatero
instagram

La compostelana Patricia Pardo y Christian Gálvez presentarán el acto más multitudinario de León XIV en España: "Es un regalo"

El Papa, que visitará España del 6 al 12 de junio, mantendrá un encuentro con cerca de 80.000 fieles el día 8 en el estadio Bernabéu en Madrid

Los presentadores Christian Gálvez y Patricia Pardo

Los presentadores Christian Gálvez y Patricia Pardo / Europa Press

Anxo Bentrón

Anxo Bentrón

La mediática pareja formada por la compostelana Patricia Pardo y Christian Gálvez será la encargada de presentar uno de los actos más multitudinarios de la visita del papa León XIV a España, que se extenderá del 6 al 12 de junio.

Ambos conducirán el encuentro que el Pontífice mantendrá con los fieles el próximo 8 de junio en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, una cita para la que se esperan cerca de 80.000 asistentes.

Un "privilegio" para la pareja

La propia pareja de presentadores ha sido la encargada de anunciar el proyecto a través de una publicación en Instagram, en la que reconocieron la emoción con la que aafrontaneste reto: "Abordamos este reto profesional y personal con humildad, ilusión y gratitud".

"Llevamos semanas trabajando para estar a la altura del enorme desafío que tenemos por delante y solo deseamos devolver con trabajo bien hecho la confianza que han depositado en nosotros", añaden sobre un proyecto que "supone el privilegio de poner voz y sentimiento a una tarde histórica".

"Todos sabéis que somos personas creyentes y que nuestra fe es la luz que marca nuestro camino, por eso lo asumimos como un regalo y una bendición", concluyen en su publicación en redes sociales.

"Es un reto para nosotros"

La presentadora compostelana también dio su parecer este miércoles en su programa Vamos a Ver de Telecinco. Ahí, Pardo ha asegurado que tienen todo organizado, aunque deja claro que "estoy muy nerviosa".

"Es un reto profesional para nosotros", ha añadido la presentadora, que incide en que "queremos ser prudentes, hacerlo muy bien y estar a la altura".

Fotografía compartida por Patricia Pardo en sus redes sociales en el Obradoiro

Patricia Pardo y Christian Gálvez durante una visita en Santiago / Redes Sociales

Testimonios, música y reflexión

El encuentro en el Bernabéu se celebrará bajo el lema 'Alzad la mirada' y está planteado como uno de los grandes actos de masas de la visita del Papa a España. La cita combinará testimonios, música y momentos de reflexión antes de la intervención de León XIV ante los fieles.

Noticias relacionadas

Además, tal y como ha trascendido, el encuentro contará también con actuaciones musicales de artistas como David Bustamante, Diana Navarro y Daniel Diges.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La panadería con una de las empanadas más famosas de Santiago: 'Uso a mesma masa coa que fago o pan
  2. Una casa de Santiago, entre las finalistas de los Premios Arquitectura 2026
  3. Violento asalto a una vivienda en Santiago: herido un vecino de Vista Alegre tras enfrentarse a dos individuos
  4. Luz verde definitiva a la capitalidad de Santiago: Rueda defiende la subida del 14 % y Sanmartín la considera “insuficiente”
  5. Fallece el empresario Isaac Rosón Ferreiro, hermano de la socialista Mercedes Rosón y padre del director xeral de Pesca de la Xunta
  6. Extraordinarios en las aulas de Santiago: «La clave es tener un buen método de estudio y no encerrarse demasiadas horas»
  7. Renfe estrena este miércoles el primer AVE directo Santiago-Madrid sin parada en Castilla y León
  8. Los vecinos de Conxo alertan de que la senda entre Santiago y O Milladoiro incumple normas de Patrimonio

La compostelana Patricia Pardo y Christian Gálvez presentarán el acto más multitudinario de León XIV en España: "Es un regalo"

La compostelana Patricia Pardo y Christian Gálvez presentarán el acto más multitudinario de León XIV en España: "Es un regalo"

O PSdeG acusa a Sanmartín de "vender fume" cos comedores escolares de Santiago

O PP de Santiago denuncia un incremento das pelexas e da inseguridade na cidade

O PP de Santiago denuncia un incremento das pelexas e da inseguridade na cidade

Nuevo corte de tráfico en Santiago: una de las principales vías de acceso al casco histórico estará cerrada todo el fin de semana

Nuevo corte de tráfico en Santiago: una de las principales vías de acceso al casco histórico estará cerrada todo el fin de semana

La Xunta nombra a la viguesa Eva López Tarrío nueva directora del CGAC

La Xunta nombra a la viguesa Eva López Tarrío nueva directora del CGAC

A Galicia rural dos 80 vista por un holandés: as fotografías de Tom van Vliet súmanse aos fondo do Museo do Pobo Galego

A Galicia rural dos 80 vista por un holandés: as fotografías de Tom van Vliet súmanse aos fondo do Museo do Pobo Galego

El colegio Peleteiro de Santiago cambia de manos 75 años después: pasa al grupo internacional Globeducate

El colegio Peleteiro de Santiago cambia de manos 75 años después: pasa al grupo internacional Globeducate

La primera MIR de Urgencias del CHUS: “Me gusta la acción y tratar la patología aguda"

Tracking Pixel Contents