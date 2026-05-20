La compostelana Patricia Pardo y Christian Gálvez presentarán el acto más multitudinario de León XIV en España: "Es un regalo"
El Papa, que visitará España del 6 al 12 de junio, mantendrá un encuentro con cerca de 80.000 fieles el día 8 en el estadio Bernabéu en Madrid
La mediática pareja formada por la compostelana Patricia Pardo y Christian Gálvez será la encargada de presentar uno de los actos más multitudinarios de la visita del papa León XIV a España, que se extenderá del 6 al 12 de junio.
Ambos conducirán el encuentro que el Pontífice mantendrá con los fieles el próximo 8 de junio en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, una cita para la que se esperan cerca de 80.000 asistentes.
Un "privilegio" para la pareja
La propia pareja de presentadores ha sido la encargada de anunciar el proyecto a través de una publicación en Instagram, en la que reconocieron la emoción con la que aafrontaneste reto: "Abordamos este reto profesional y personal con humildad, ilusión y gratitud".
"Llevamos semanas trabajando para estar a la altura del enorme desafío que tenemos por delante y solo deseamos devolver con trabajo bien hecho la confianza que han depositado en nosotros", añaden sobre un proyecto que "supone el privilegio de poner voz y sentimiento a una tarde histórica".
"Todos sabéis que somos personas creyentes y que nuestra fe es la luz que marca nuestro camino, por eso lo asumimos como un regalo y una bendición", concluyen en su publicación en redes sociales.
"Es un reto para nosotros"
La presentadora compostelana también dio su parecer este miércoles en su programa Vamos a Ver de Telecinco. Ahí, Pardo ha asegurado que tienen todo organizado, aunque deja claro que "estoy muy nerviosa".
"Es un reto profesional para nosotros", ha añadido la presentadora, que incide en que "queremos ser prudentes, hacerlo muy bien y estar a la altura".
Testimonios, música y reflexión
El encuentro en el Bernabéu se celebrará bajo el lema 'Alzad la mirada' y está planteado como uno de los grandes actos de masas de la visita del Papa a España. La cita combinará testimonios, música y momentos de reflexión antes de la intervención de León XIV ante los fieles.
Además, tal y como ha trascendido, el encuentro contará también con actuaciones musicales de artistas como David Bustamante, Diana Navarro y Daniel Diges.
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