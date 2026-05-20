Educación
O PSdeG acusa a Sanmartín de "vender fume" cos comedores escolares de Santiago
Abal denuncia que a alcaldesa está "condicionando" a comisión de estudo ao dar por pechada unha decisión que aínda non conta cos informes necesarios
A concelleira socialista Marta Abal criticou o anuncio realizado polo goberno de Goretti Sanmartín sobre o novo modelo de comedores escolares e acusou á alcaldesa de actuar "sen rigorosidade" ao dar por feito que a creación dunha sociedade mercantil será a fórmula definitiva de xestión. Abal criticou que a rexedora diga que esa é a mellor opción porque na comisión de estudo creada para determinar isto "advertiuse de que faltan informes fundamentais" e de que eses documentos "poderían levar a unha conclusión completamente distinta".
Abal criticou tamén que a alcaldesa "dese por pechado" o debate publicamente cando a comisión segue analizando a documentación e advertiu de que esa forma de actuar "condiciona" tanto o traballo da propia comisión como a opinión pública.
Advirte de "lagoas" no informe
Ademais, advertiu de que o informe existente "ten lagoas moi importantes", xa que "non analiza cuestións clave" como a evolución da demanda a longo prazo, os cambios demográficos ou o impacto dunha posible subida dos custos da materia prima e da enerxía. Neste sentido, chamou tamén a atención sobre o feito de que o estudo atribúa "o mesmo custo da materia prima" á xestión directa e indirecta, algo que, ao seu xuízo, "chama poderosamente a atención".
A concelleira socialista cuestionou o principal argumento do goberno compostelán para defender o novo modelo e lembrou que os criterios de alimentación saudable e produtos de proximidade "xa se están aplicando no sistema actual" a través do Real Decreto estatal que regula os comedores escolares. "A calidade dos menús pódese e débese garantir tamén con bos pregos, controis e fiscalizacións sen crear unha nova empresa pública municipal", afirmou.
O modelo "non supón un cambio real"
Abal acusou tamén o Bipartito de ir "renunciando unha por unha ás súas propias promesas", lembrando que inicialmente defendía cociñas en cada centro educativo e agora aposta por unha empresa municipal cunha cociña central. "Prometeron unha cousa e agora propoñen outra completamente distinta", denunciou, advertindo de que "se a comida non se elabora no propio centro e hai un proceso de distribución, todos os indicios apuntan a que se trata dun catering".
A socialista criticou ademais que o Goberno municipal pretenda crear "máis administración institucional, máis estrutura e máis complexidade xurídica" para impulsar un modelo que, ao seu xuízo, "non supón un cambio real respecto ao sistema actual".
Abal cuestionou tamén que o executivo local queira asumir os comedores mentres "segue sen atender problemas que si son responsabilidade directa do Concello", como a subida do prezo da vivenda onde "non está facendo absolutamente nada". "O que está facendo a señora Sanmartín é vender fume para tapar o seu fracaso", concluíu.
- La panadería con una de las empanadas más famosas de Santiago: 'Uso a mesma masa coa que fago o pan
- Una casa de Santiago, entre las finalistas de los Premios Arquitectura 2026
- Violento asalto a una vivienda en Santiago: herido un vecino de Vista Alegre tras enfrentarse a dos individuos
- Luz verde definitiva a la capitalidad de Santiago: Rueda defiende la subida del 14 % y Sanmartín la considera “insuficiente”
- Fallece el empresario Isaac Rosón Ferreiro, hermano de la socialista Mercedes Rosón y padre del director xeral de Pesca de la Xunta
- Extraordinarios en las aulas de Santiago: «La clave es tener un buen método de estudio y no encerrarse demasiadas horas»
- Renfe estrena este miércoles el primer AVE directo Santiago-Madrid sin parada en Castilla y León
- Los vecinos de Conxo alertan de que la senda entre Santiago y O Milladoiro incumple normas de Patrimonio