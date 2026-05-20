A USC, sede da EAERE Summer School
Santiago atraerá o mellor talento internacional en economía ambiental e intelixencia artificial
A EAERE Summer School reunirá do 6 ao 12 de xuño no ECOBAS a especialistas de prestixio e mocidade investigadora de múltiples países
L.R.
A EAERE Summer School, programa formativo de prestixio mundial no eido da economia ambiental e dos recursos naturais, chegará á Universidade de Santiago no vindeiro mes de xuño froito do acordo alcanzado polo Centro de Investigación Interuniversitario en Economía e Empresa para a Sociedade (ECOBAS) coa European Association of Environmental and Resource Economists-EAERE. Durante os próximos catro anos, ECOBAS será responsable da organización desta escola de verán de renome internacional, que permitirá atraer a Galicia o mellor talento investigador internacional neste eido.
A integración da intelixencia artificial na economía ambiental será a temática deste programa de formación avanzada dirixido ao talento mozo, estudantado de doutoramento e mocidade investigadora predoutoral de múltiples nacionalidades, que se reunirán en Santiago entre o 6 e o 12 de xuño, baixo a coordinación da directora científica de ECOBAS, María Loureiro. O estudantado da edición 2026 da EAERE Summer School traballará orientado á transformación da investigación para comprender e abordar os desafíos ecolóxicos do século XXI, nun escenario global marcado polo cambio climático, a transición enerxética e a necesidade urxente dunha xestión sostible dos recursos naturais.
Combinando fundamentos teóricos, demostracións aplicadas e experiencias prácticas, o programa afondará no coñecemento de ferramentas baseadas en IA para mellorar a precisión analítica, descubrir relacións causais complexas e deseñar políticas ambientais máis efectivas. O obxectivo é que o estudantado coñeza o potencial destas técnicas, pero tamén as súas limitacións e implicacións éticas.
Listaxe de persoas relatoras
A Escola de Verán organizada por ECOBAS reunirá en Compostela un elenco de relatores de primeiro nivel, nomes propios da economía ambiental polo seu traballo de impacto mundial e ampla influenza internacional. Xunto coa catedrática da USC María Loureiro, conforman o cadro de profesorado do programa Natalia Fabra, profesora de Economía en CEMFI, especializada en Organización Industrial, con énfase en enerxía, medio ambiente, regulación e política de competencia, é investigadora afiliada a institucións internacionais como o CEPR e CESifo, e colabora con organismos como a Comisión Europea (EAGCP); João Gama, figura de referencia internacional na ciencia de datos e na aprendizaxe automática, cun índice h de 80 e máis de 400 publicacións, é unha autoridade fundamental en aprendizaxe de fluxos de datos, redes dinámicas, razoamento probabilístico e causalidade; Luis Seco, director do Programa de Finanzas Matemáticas na University of Toronto, director de Risklab, é un referente na investigación en finanzas cuantitativas; e Elena Verdolini, Senior Scientist no Euro-Mediterranean Center on Climate Change, onde lidera a investigación en innovación sostible e dixitalización, foi autora principal do Sexto Informe de Avaliación do IPCC, de relevancia global. O seu traballo céntrase na innovación tecnolóxica, na transición enerxética e no impacto económico das políticas climáticas.
O panel de especialistas inclúe tamén a intervención de Miguel Ángel García Tamargo como relator convidado do ámbito empresarial. Alto directivo internacional especializado en financiamento e investimento inmobiliario, actualmente é Managing Director de Carbon2Nature, onde lidera o desenvolvemento de solucións baseadas na natureza dentro de Iberdrola. Cunha traxectoria destacada en expansión internacional, xestión de activos e servizos corporativos —incluíndo cargos executivos en Avangrid— dirixiu operacións complexas en real estate, sostibilidade e analítica empresarial.
Ata o vindeiro 30 de maio está aberto o período de recepción de solicitudes de alumnado, que ademais do seu currículo deberá presentar unha carta de motivación, unha carta de recomendación do director/a de tese e un primeiro borrador do traballo que propón presentar. O alumnado aceptado para participar na EAERE Summer School 2026 poderá formalizar a súa inscrición do 22 ao 30 de maio. A información detallada completa está accesible no web oficial do programa.
