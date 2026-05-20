REUNIRÁN A MÁS DE 2.300 DEPORTISTAS
Santiago busca voluntarios para la organización de los próximos Xogos do Eixo Atlántico
La ciudad acogerá el evento durante el mes de julio y el Concello abre una campaña para reforzar la organización con personal colaborador
El Correo Gallego
El Concello de Santiago ha iniciado una campaña de captación de voluntariado para colaborar en la organización de los XVI Xogos do Eixo Atlántico, que se celebrarán en la capital gallega entre el 5 y el 10 de julio de 2026. El evento reunirá a más de 2.300 deportistas, en su mayoría menores de edad, procedentes de municipios gallegos y portugueses.
Las competiciones incluirán baloncesto, voleibol, balonmano, atletismo, atletismo adaptado, natación y natación adaptada. Desde el Departamento de Deportes destacan que la ciudad afronta “el reto de volver a convertir Santiago, durante una semana, en la capital del deporte gallego y punto de referencia del noroeste peninsular”.
Funciones del voluntariado
Entre las tareas previstas para el cuerpo de voluntariado figura la recepción de las delegaciones deportivas participantes el domingo 5 de julio, así como su acompañamiento durante las competiciones y en el acto inaugural previsto en la Praza do Obradoiro.
Los voluntarios también actuarán como enlace entre la organización y las ciudades participantes, prestarán apoyo a los árbitros y atenderán posibles dudas o necesidades del público durante el desarrollo del evento.
Requisitos y acreditaciones
La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad, ya que uno de los requisitos imprescindibles es haber cumplido los 18 años antes del 30 de mayo de 2026.
El Concello explica además que el alumnado de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) podrá obtener créditos ECTS siempre que complete el proceso formativo establecido por la institución académica. Para el resto del voluntariado, la USC expedirá un diploma acreditativo con las horas de colaboración realizadas durante los juegos.
Asimismo, todas las personas voluntarias contarán con manutención gratuita los días en los que participen en el evento, incluyendo comida y cena, y recibirán material identificativo de los juegos, como sudaderas o camisetas.
Si estás interesado en colaborar como voluntario en los próximos Xogos do Eixo Atlántico en Santiago, pincha en el siguiente enlace para cubrir la solicitud.
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