La Xunta nombra a la viguesa Eva López Tarrío nueva directora del CGAC

Nueva directora para el Centro Galego de Arte Contemporánea. La Xunta nombrará a la viguesa Eva López Tarrío, doctora en Bellas Artes y catedrática de Educación Secundaria. El nombramiento se publicará en los próximos días en el Diario Oficial de Galicia (DOG), según informa el Gobierno gallego en un comunicado. López Tarrío sustituye al crítico de arte Santiago Olmo, director del centro durante casi once años.

La Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude realiza este nombramiento tras la convocatoria de una plaza de libre designación entre personal funcionario de carrera, a la que se presentaron un total de nueve candidaturas. Para la elección de López Tarrío, cuyo principal objetivo será convertir al CGAC "en el centro artístico de referencia para el eje atlántico europeo", la Xunta tuvo en cuenta su "experiencia contrastada en liderazgo de equipos, planificación estratégica, innovación educativa y coordinación institucional", así como la evaluación del proyecto presentado para gestionar el centro.

López Tarrío (Vigo, 1972) es doctora en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, escultora, pintora, comisaria y docente. En su trayectoria profesional ha combinado la producción artística con la educación y la gestión cultural. La Diputación de Pontevedra destaca su trabajo coordinando y comisariando exposiciones junto a Antón Castro en Galicia, Alemania y Francia, así como su papel en la coordinación de la Illa das Esculturas de Pontevedra; Mujeres en las Artes Visuales la identifica además como autora de obra pública en Vigo.

"Con el nombramiento de esta nueva gestora se busca un mayor impulso a la programación internacional, ampliando las colaboraciones con otros centros e instituciones, a la vez que se otorga mayor espacio y proyección a la creación de artistas gallegos", explican desde el Gobierno gallego. Asimismo, y de cara a la inminente celebración de Xacobeo 2027, la nueva directora dirigirá la línea programática del CGAC para este evento cultural, con nuevas alianzas entre este centro y otras instituciones como el Museo Gaiás de la Ciudad de la Cultura.

Cientos de firmas contra el modelo de selección

El nuevo modelo de selección ha generado una tormenta de críticas. A principios de mayo, cientos de personas y entidades culturales apoyaron con su firma un escrito publicado por la asociación Vegliota. En el texto, la entidad apuntaba que frente a unos primeros años con un impulso correcto "con el paso del tiempo, el museo se convirtió en una institución incapaz de acoger un programa ambicioso y competente para responder con efectividad a la complejidad de la creación artística actual".

Entre las causas que detacaba, están "la dejadez por parte de las diferentes direcciones" y "las injerencias administrativas y políticas". "Recordemos que en 2009 se elimina la plaza de personal del CGAC para Comunicación y en 2016 fueron amortizadas dos plazas más, una de ellas la de conservadora jefa", señalaba la entidad, que apuntaba también a "otras situaciones insólitas", como "la pérdida en el 2014 del depósito de las 300 obras de la Colección de la Fundación ARCO, que implicaba una inversión mínima en adquisición de obra de 90.000 euros en cada edición de la feria", o "una exposición individual que ocupó todo el CGAC durante nueve meses en 2024".

"Recientemente asistimos a la eliminación del Patronato, originalmente uno de los tres órganos rectores junto a la Gerencia y a la Dirección, al ser integrado el CGAC en la estructura orgánica de la Consellería de Cultura, siendo sustituido por el Consejo Asesor, un órgano solamente consultivo", destacaba el escrito. Por ello, consideraba Vegliota, "la decisión administrativa de convocar la plaza de dirección del centro en régimen de libre designación entre funcionarios de carrera, parece ser el último paso hacia el desmantelamiento definitivo y la pérdida total de independencia en la gestión y programación autónoma de este museo", constituyendo "un hecho de especial gravedad dentro de la desarticulación general de las instituciones culturales gallegas".

Dicho texto crítico se sumó a los comunicados emitidos en los últimos meses por el Departamento de Historia del arte de la Universidade de Santiago de Compostela, la Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo, el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo, la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural, el Instituto de Arte Contemporáneo, la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales y la Unión de Artistas Contemporáneos de España, así como por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo, entre otras entidades.