Conciertos de Bad Bunny en España: cuando el puertorriqueño actuaba en Santiago por menos de 30 euros

Este viernes 22 de mayo, Bad Bunny comienza en Barcelona su esperada gira por España con dos conciertos en el Estadi Olímpic Lluís Companys, antes de encadenar diez fechas en Madrid, en el Riyahd Metropolitano, entre el 30 de mayo y el 15 de junio.

Así, el puertorriqueño aterriza en España con su DeBÍ TiRAR MáS FOTos dispuesto a hacer historia y es que para la docena de conciertos entre la capital española y la ciudad condal se han vendido más de 600.000 entradas, colgándose el cartel de sold out rápidamente.

Esta gira supondrá el esperado regreso del boricua a España siete años después y es que su última visita fue en 2019 como parte de su X 100pre Tour que lo llevó a Madrid, Valencia, Gran Canaria, Tenerife y Barcelona.

Ahora regresa a España como una auténtica estrella, como el gran hombre de moda, pero es que lo cierto es que mucho antes de convertirse en el artista más escuchado en Spotify por tercer año consecutivo, del éxito en los Grammy, de cantar en la Super Bowl, de sacar su propia colección cápsula junto a Zara o de llenar estadios de todo el mundo con una facilidad pasmosa, Benito Antonio Martínez Ocasio vivía más alejado de los grandes recintos e incluso se veía atraido por Galicia.

Sus conciertos en Galicia

En 2017, el 14 de abril, un desconocido (o más bien menos conocido) Bad Bunny pisó por primera vez Galicia. La discoteca New Oh Coruña (A Coruña) acogió el concierto de un artista puertorriqueño que por aquel momento ya comenzaba a hacerse un hueco en el mundo de la música con su Soy peor o su Chambea.

No sería su única visita a Galicia ni a A Coruña. El 29 de septiembre de ese mismo año, unas 2.800 personas pudieron disfrutar de un concierto de Bad Bunny en la Sala Pelícano por unos 25 euros, un precio que parece irreal en la actualidad.

Carteles de Bad Bunny en New Oh Coruña y la Sala Pelicano / Cedida

El Multiusos que no abarrotó Bad Bunny

Un año después, el 24 de julio de 2019, Bad Bunny regresó a Galicia, en esta ocasión a Santiago. Al igual que en sus conciertos en la ciudad herculina las entradas no superaban los 30 euros, aunque lo más llamativo (más allá del precio de las mismas) fue que el Multiusos Fontes do Sar no fue capaz de llenarse y el público no llegó a los 5.000 asistentes.

Lo cierto es que ahora el Multiusos se le quedaría más que pequeño a Bad Bunny, pero en su momento no fue capaz de llenarlo.

Una visita que estuvo cerca de repetirse

Esta visita a Santiago estuvo cerca de repetirse, y hubo un momento en que el regreso de Bad Bunny a la capital gallega estuvo más cerca que nunca.

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