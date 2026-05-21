La estudiante de la USC con el mejor expediente de Galicia: "Escollería Historia unha e mil veces máis”

Victoria Andrea Veiga, graduada en Historia por la Universidade de Santiago (USC), es la estudiante con la nota media más alta de Galicia entre quienes finalizaron un grado en el curso 2024/25 en el Sistema Universitario de Galicia. Su expediente, con un 9,8536 de media —incluido el Trabajo de Fin de Grado—, la convirtió en una de las 103 personas reconocidas por la Xunta con los premios fin de carrera.

La joven, natural de Bretoña (Lugo), recibió la noticia este martes 19 de mayo por parte de la Consellería de Educación. El reconocimiento incluye un diploma acreditativo y una dotación económica de 3.500 euros. Aunque todavía no le han comunicado la fecha del acto oficial de entrega, el premio tiene un significado especial para ella: hace dos años su hermano también recibió esta distinción tras finalizar la carrera de Derecho.

“Fíxome moitísima ilusión. Ao principio chamei a meus pais e meu irmán, e a Pedro, o meu director. Non fun tan consciente do que supoñía de xeito inmediato, pero ao longo da tarde, ao reflexionalo un pouco máis, emocioneime moito”, recuerda. “Estiven recordando momentos da carreira, dos distintos anos, de experiencias nas aulas e fóra. Parecíame incrible”.

Para Victoria, el premio representa mucho más que una nota. “Trátase dun premio que, como o nome propio indica, recoñece un compromiso, unha capacidade, adicación e un amor polo que se fai”, afirma.

La estudiante define sus cuatro años en la facultad como una etapa “de gratitute e plenitude”. Asegura que eligió Historia por vocación y que volvería a hacerlo “unha e mil veces máis”.

“Para min a historia é a ciencia para o entendemento do mundo, necesaria para comprender as demais disciplinas. Un saber estratéxico”, sostiene. En su opinión, comprender el origen de los procesos sociales y políticos actuales resulta fundamental para afrontar los retos contemporáneos. “Cada vez máis, o trincado das situacións que se demostran na confluencia da diversidade fainos ver que entender esa raigame histórica dos procesos que vivimos actualmente nos axuda a intentar darlle unha solución e unha resposta”.

La joven también destaca el nivel académico de la USC y el compromiso del profesorado. “Vin unha excelencia investigadora cunha capacidade de xerar coñecemento dende a forma que temos de ver en Galicia e en España e tamén cunha conciencia e participación das lecturas que ofrecen outras historiografías e outros campos do saber”, explica. “E tamén percibín unha capacidade de levalo ás aulas por parte dese profesorado que vive a historia e a transmite con moito rigor”.

Más allá de los resultados académicos, asegura que fueron años “moi felices” tanto a nivel académico como personal “polos moitos vínculos que puiden construír”.

En la actualidad realiza prácticas de catalogación de fondos arqueológicos en el Museo das Peregrinacións de Santiago

Actualmente cursa el Máster en Arqueología y Ciencias de la Antigüedad, un programa interuniversitario en el que participa el Incipit, del CSIC. En su caso eligió la especialización en Historia Antigua del mundo clásico y durante este mes desarrolla sus prácticas en el Museo das Peregrinacións de Santiago.

“Estou moi contenta. É unha institución que nos acolleu dun xeito moi aberto, con moitas facilidades”, explica. Destaca especialmente el acompañamiento del equipo del museo y la posibilidad de trabajar directamente con materiales arqueológicos. “Ínstannos a traballar directamente cos materiais e ter unha experiencia real”, señala. Entre sus tareas está la catalogación de fondos recuperados en excavaciones arqueológicas y la elaboración de fichas para facilitar futuras investigaciones.

El próximo curso iniciará su tesis doctoral en Historia Antigua. Su objetivo es continuar ligada tanto a la investigación como a la docencia universitaria. “Sempre tiven vocación docente moi fonda e ao longo da carreira descubrín esa parte tan interesante da investigación”, manifiesta.

Agradecimiento a sus padres y a su hermano: "A eles débolles o que sei e o que son"

En su agradecimiento, Victoria pone el foco en su familia. “Son as persoas que máis quero e admiro e a eles débolles o que sei e o que son”, afirma sobre sus padres y su hermano.

“O de ser premios extraordinarios non tería sido posible se non fora pola labor de papá e mamá. E meu irmán é un auténtico referente de nobreza e bondade”, concluye.