Globeducate, nuevo propietario del colegio Peleteiro de Santiago, tranquiliza a la comunidad escolar: "Pocos cambios se tendrán que hacer"

El día uno de la nueva era del colegio Peleteiro de Santiago tras cambiar de las manos de la familia fundadora a las del grupo internacional Globeducate, arranca con una llamada a la tranquilidad y la normalidad por parte de la nueva empresa propietaria, que garantiza una transición casi imperceptible. La voluntad de Globeducate es tras confirmar la "adquisición" del centro privado compostelano M. Peleteiro es "mantener la estructura y el proyecto educativo", de forma que cree que "pocos cambios se tendrán que hacer" porque se trata de un colegio "maravilloso".

Un portavoz del grupo ha comentado a Europa Press que en el proceso de toma de control del centro compostelano no se prevé "ninguna modificación" porque se trata de un centro "referente" en España.

Por eso, a la hora de solicitar "tranquilidad" y "paciencia" a las familias del centro, ha recalcado que Luis Peleteiro, hijo de los fundadores del colegio, se mantendrá en la dirección, tal y como había avanzado este martes el centro en una comunicación dirigida a las familias en ese intento de normalizar esta operación.

Ninguna de las partes implicadas en la venta del colegio privado ha querido dar detalles sobre el montante de la operación ni han querido desvelar si la familia Peleteiro se ha quedado con algún porcentaje de un negocio con más de 70 años de historia.

Sobre las tarifas que abonan las familias, el portavoz de Globeducate ha indicado que "las condiciones no pueden cambiarse", dado que la formalización de la reserva de plaza para el próximo curso 2026-2027 ya está tramitada de hace unas tres semanas.

"La organización ideal a la que unirnos"

"Nuestro compromiso es claro: ofrecer el apoyo que este colegio merece para seguir creciendo y garantizar la continuidad de todo aquello que ha convertido al Colegio Peleteiro en un referente nacional durante más de siete décadas. Estamos ilusionados por construir juntos sobre estos sólidos cimientos", apuntó el martes el CEO de Globeducate Iberia, Lorenzo Fiorani, en un comunicado.

Del mismo modo, Luis Peleteiro justifica la integración en la multinacional de la enseñanza "por su respeto hacia los valores, principios y proyecto educativo" del colegio, "así como por contar con centros educativos de primer nivel". "Globeducate es la organización ideal a la que unirnos", afirma el director.

Tercer centro en Galicia

Globeducate está presente en 11 países a través de 65 centros con los que estudian 40.000 escolares. De esa red educativa, doce colegios están en España y, antes de adquirir Peleteiro, ya controlaba en Galicia O Castro British International School de Vigo y Coruña British International School.

Se trata de uno de los mayores grupos de gestión de centros de educación privados, detrás del que están el fondo amerciano Providence Equity Partners, que en 2017 se hizo con la empresa nacida en España, y la francesa Wendel, que entró en el accionariado con el 50% de la propiedad en 2024.