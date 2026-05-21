El hospital de día de Cardio del CHUS: de modelo pionero a evitar 1.600 ingresos en un año

Con datos que han crecido exponencialmente desde su puesta en marcha en 2020 con un millar y que el año pasado rozaron las tres mil intervenciones ambulatorias, el hospital de día de Cardiología del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) ha ido ampliando la actividad asistencial a lo largo de todo este tiempo, «en parte gracias a la mejora técnica de todos los procedimientos, pero también a que van siendo cada vez menos invasivos, a que la duración es más corta y a que toda la técnica está concentrada en profesionales que la realizan a diario, con lo cual están muy entrenados para ello», asegura Ramón Lago.

Mayor confort para el paciente

Coordinador de Enfermería de dicho hospital de día y al frente de un equipo absolutamente esencial en todo el dispositivo, puesto que «los médicos especialistas son los que realizan la intervención, pero la labor de enfermería consiste en estar constantemente pendiente del paciente, sobre todo para detectar cualquier posible complicación de manera precoz e intentar subsanarla para que la repercusión sea mínima o inexistente», cifra en un total de 2.864 los pacientes atendidos de forma ambulatoria en esta unidad de Cardiología durante el año pasado. Además, y según apunta en conversación con EL CORREO GALLEGO, la actividad asistencial del hospital de día consiguió reducir en 1.600 días las estancias hospitalarias, si bien pone el acento en que «más que un tema de liberar camas, de lo que se trata es de adaptar todo el proceso a una nueva realidad, puesto que a día de hoy podemos ofrecer una mejor calidad asistencial y mayor confort al paciente, favoreciendo que venga el día de la intervención y que ese día también se vaya a casa».

Opción muy beneficiosa para personas de edad avanzada

Recalca lo especialmente beneficioso que resulta para las personas de edad avanzada, ya que «la inmensa mayoría de nuestros pacientes están en torno a los ochenta años; dormir fuera de casa les supone un hándicap, y lo que más agradecen es que todo sea rápido y se puedan volver a su casa, al igual que el impacto también es menor en sus acompañantes».

Convencido de las bondades de una iniciativa que fue pionera a nivel estatal y sobre la que únicamente lamenta «que no se hubiera puesto en marcha antes», asegura que le gustaría poder seguir creciendo y ampliando las instalaciones del Clínico destinadas al hospital de día de Cardiología y augura que todos los servicios «tendrán más pronto que tarde un hospital de día, con mejoras en la ambulatorización, y serán casos muy severos los que se ingresen para una operación».

Electrofisiología copa la mitad de procedimientos

Con respecto a su especialidad, de las 2.864 intervenciones realizadas el año pasado, 1.366 lo fueron dentro del área de electrofisiología, lo que representa el 47,7% del total; 800 (2,9%) lo fueron en la de hemodinámica, 451 (15,7%) en insuficiencias cardíacas y las 247 restantes (8,6%) se englobaron dentro de un apartado no específicamente de Cardiología.

En este último caso se trata, según explica Ramón Lago, de una labor de apoyo al servicio de Cirugía vascular que iniciamos el año pasado y gracias a la que «pacientes con comorbilidades como la insuficiencia renal, que antes tenían que ser hospitalizados para someterse a pruebas diagnósticas como un TAC, ahora en coordinación con imagen son atendidos en nuestro hospital y pueden regresar a su domicilio sin necesidad de ingreso». Calcula que en 2025 fueron entre 70 y 80 los pacientes de este tipo atendidos, lo que «supone que si antes por cada uno de ellos se precisaban dos días de ingreso y ahora ninguno, se han evitado entre 140 y 160 hospitalizaciones en Cirugía vascular».

Mejora notable en la técnica

Interrogado sobre las intervenciones más prevalentes llevadas a cabo, dentro de hemodinámica señala que la inmensa mayoría son cateterismos, en los que ha mejorado mucho la técnica y que «ya desde el primer año ambulatorizamos y en 2022 empezamos también con las angioplastias en pacientes con unas lesiones frente a las que teníamos la certeza de que no iba a haber complicaciones a largo plazo».

En electrofisiología recuerda que «comenzamos muy tímidamente con ablaciones de las arritmias y el año pasado ya en torno al 82% de los pacientes a los que se intervino en el Clínico fueron dados de alta en el mismo día».

Con respecto al área de insuficiencia cardíaca, indica que la mayoría son enfermos crónicos que necesitan tratamientos ambulatorios de forma reiterada y «la única forma de permitir que puedan seguir en la medida de lo posible con su vida ordinaria es que se les ponga esos tratamientos de siete u ocho horas en el hospital de día y después puedan irse».

Labor esencial de Enfermería

Con capacidad para catorce pacientes diarios, al hospital de día están asignados por turno dos enfermeras, un técnico en cuidados auxiliares de enfermería y un celador, dentro de una dinámica en la que afirma que «las enfermeras van rotando porque son las mismas que están en los quirófanos haciendo cateterismos, angioplastias, ablaciones o implantes de marcapasos, de forma que saben perfectamente qué es lo que se va a hacer a cada paciente, además de cumplir una función fundamental por parte de enfermería, que es la de ofrecerle toda la información al enfermo».

Por último, recalca que aunque se trata de cirugía ambulatoria, «en el caso de que surgiera cualquier eventualidad, el paciente es hospitalizado porque ya tiene una cama en una unidad de hospitalización convencional por si fuera necesario».