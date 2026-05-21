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Nueva pelea en Santiago: dos hombres, uno sin camiseta y descalzo, protagonizan un altercado con gritos y amenazas en el Toural

La trifulca comenzó en torno a las 11:45 horas, momento de gran afluencia de personas en este punto del casco histórico compostelano

Una pelea entre dos hombres vuelve a romper la tranquilidad en el entorno del Toural

Una pelea entre dos hombres vuelve a romper la tranquilidad en el entorno del Toural

Cedid0

David Suárez

Santiago de Compostela

Una nueva pelea en el entorno del Toural ha vuelto a romper la tranquilidad en la zona vieja de Santiago. Un altercado que se une a la ya larga lista de sucesos de esta índole que vecinos y comerciantes de la emblemática plaza compostelana llevan presenciando desde hace años, los cuales han denunciado en numerosas ocasiones para que las autoridades hagan algo al respecto.

Según los testigos presenciales que han enviado las imágenes que acompañan esta noticia a EL CORREO GALLEGO, la trifulca de este jueves comenzó en torno a las 11:45 horas y ha estado protagonizada por "dos hombres extranjeros a los que no habían visto nunca por la zona".

Estas mismas fuentes relatan que uno de ellos "iba sin camiseta y descalzo", y que comenzaron a gritarse y a amenazarse "mientras una mujer que los conocía intentaba mediar entre ellos". Asimismo, confirman que a pesar de lo escandaloso que ha sido este desencuentro entre los dos hombres, "no han llegado a golpearse".

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Una nueva pelea vuelve a romper la tranquilidad en el entorno del Toural

El hombre sin camiseta y descalzo que ha protagonizado el altercado en el Toural este jueves / Cedida

Varias patrullas policiales tranquilizaron los ánimos

Tal y como puede apreciarse en el vídeo facilitado a este diario, fueron varias las patrullas de la Policía Local y Nacional de Santiago que se desplazaron de inmediato hasta el lugar de los hechos. La presencia de los agentes permitió rebajar la tensión y calmar los ánimos de los implicados, en un nuevo episodio que vuelve a poner el foco sobre los problemas de convivencia y seguridad en el entorno de la praza do Toural.

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