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La creadora de contenido Prado Rúa denuncia una agresión física en Santiago: "Quería zouparme cunha pedra"

La 'influencer' ourensana agradeció a través de las redes sociales el apoyo y la ayuda de los vecinos

La creadora de contenido Prado Rúa denuncia una agresión física en Santiago

La creadora de contenido Prado Rúa denuncia una agresión física en Santiago / Instagram

Anxo Bentrón

Anxo Bentrón

Santiago

La influencer ourensana María Rúa Rodríguez, más conocida en redes como Prado Rúa y una de las creadores de contenido en gallego más reconocidas, denunció este jueves a través de sus redes sociales haber sido víctima de una agresión en Santiago.

"Esta noite sufrín unha agresión física en Compostela por parte dun home descoñecido cando volvía á casa", comienza relatando la creadora de contenido en una story publicada en su cuenta de Instagram.

Tal y como señala, el hombre comenzó a hablarle en una lengua extranjera que ella entendía: "Pretendeu levarme a un sitio escuro, forcexeamos, tentou tirarme pero non o conseguíu, berrei, saíron os veciños, amenazounos de morte, impedín que collese unha pedra e zoupoume".

Más tarde, en un vídeo también compartido a través de su Instagram, Pardo Rúa aclaró que la trifulca le dejó "algún arañazo e algún maratón", pero que está perfectamente pese al golpe que recibió en la cara. "Foi moi heavy, o tipo quería coller unha pedra e zouparme con ela", añade.

Comunicado de Prado Rúa en Instagram

Comunicado de Prado Rúa en Instagram / Instagram

"Como non me tocou ningunha parte íntima, non se pode catalogar como violencia sexual. Como non é a miña parella, 'non é violencia de xénero'. Resultado? Nin o poden deter", se lamenta.

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Con todo, la creadora de contenido quiso agradecer el papel y la ayuda de los vecinos: "Eu estou moi orgullosa de como actuei e síntome moi agradecida coa miña veciñanza, que non dubidou en axudarme. Pero que mundo nos queda?"

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