Tradición religiosa
Conmemoración en Santiago de los 400 años de la beatificación de Santa Rita
La iglesia de San Agustín acoge este jueves y viernes los actos centrales de un festividad con gran arraigo entre los fieles compostelanos
Redacción
Coincidiendo con el 400 aniversario del inicio del proceso de beatificación de Santa Rita, la iglesia de San Agustín de Santiago acogerá este jueves y viernes los actos centrales de una celebración muy arraigada entre la ciudadanía.
Arrancará esta tarde con una eucaristía solemne a las 19:00 horas, presidida por el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, y en la que se realizará la tradicional bendición de rosas. La nota musical correrá a cargo de 40 miembros del Coro Masculino de la Universidad del Norte de Iowa y el organista de San Agustín, John Rafferty.
Bendición de rosas y procesión
Ya el viernes, el templo abrirá a las 07:30 horas para los devotos que cada año llegan tras caminar durante la noche desde diferentes localidades. La primera misa será a las 08:00 h., a la que seguirán las de las 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00, mientras que por la tarde habrá a las 18:00, 19:00 y 20:00 h.. En todas participará el coro y se bendecirán rosas. A las 20:00 horas será la misa solemne, presidida por el arzobispo emérito, monseñor Julián Barrio, y habrá una procesión con la imagen de Santa Rita.
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