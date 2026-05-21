Turismo
Santiago promociona o Rosalía de Castro na principal cita europea de conectividade aérea
A finais de maio, tras o peche por mor das obras, o aeroporto contará con dezasete rutas internacionais
Redacción
Turismo de Santiago participou estes días en Routes Europe 2026, o evento anual máis importante para a promoción da conectividade aérea, que nesta edición tivo lugar en Rimini. Unha cita na que participan persoas responsables da toma de decisións de aeroliñas, aeroportos, destinos e demáis segmentos da aviación interesados no presente e futuro da conectividade aérea europea.
O evento estructúrase en tres bloques de interese para Turismo de Santiago. O primeiro é a posibilidade de ter xuntanzas directas con responsables de múltiples compañías aéreas, sendo unha oportunidade tanto para consolidar a relación xa existente con compañías que operan en Santiago coma para establecer novos contactos con compañías europeas para amosarlles as posibilidades do aeroporto e do destino.
Estas xuntanzas, previamente axendadas, compleméntanse con dez horas de actividades de networking, que permiten profundizar no coñecemento persoal dos contactos precisos nas compañías, elemento esencial para poder aproveitar oportunidades.
Turismo de Santiago continúa desta forma coa súa estratexia de promoción do aeroporto compostelán como porta de entrada do turismo na cidade.
A finais de maio, tras a reapertura do aeroporto pechado por mor das obras, o Rosalía de Castro contará coa súa maior oferta internacional, 17 rutas.
