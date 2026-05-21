Vecinos de Bornais, en Santiago, recuperan la tranquilidad tras ser detenido un individuo que robó en varias casas

Los vecinos de Bornais, en la parroquia de O Eixo de Santiago, intentan sobreponerse al susto con el que amanecieron el pasado sábado, cuando al levantarse comprobaron que habían entrado en al menos "cuatro o cinco viviendas" de la zona para robar diferentes enseres.

Con el presunto autor de los hechos ya detenido por la Policía Nacional el mismo sábado, Jesús Otero, uno de los afectados, explica en declaraciones EL CORREO GALLEGO que aunque intentan recuperar la calma, "aún estamos con el miedo en el cuerpo" y es que, como señala, "debieron entrar cuando estábamos en la cama porque fue al día siguiente cuando vimos que la ventana estaba forzada y que se había llevado un whisky de doce años con solera que me regalaron hace treinta años y una bolsa con al menos otras veinte de chorizos envasados".

Recuperadas parte de las pertenencias

Asegura que esa misma noche "entraron después en otra casa y se llevaron un reloj y unas llaves de coche, a otro vecino le estropearon la cerradura y en otra vivienda intentaron entrar, pero al encender los dueños la luz, se fueron sin llevarse nada".

En su caso, y tras la detención del presunto ladrón, que según confirma la Policía Nacional es alguien ya fichado, los agentes "me entregaron el domingo la botella de whisky a medias y al otro vecino el reloj y las llaves", sin que de momento tenga noticias sobre el paradero de los chorizos hurtados.