Las obras en el aeropuerto de Santiago entran en la última fase con los vuelos de calibración: reabrirá el jueves

El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro afronta ya la recta final de las obras de renovación de su pista con el inicio de las calibraciones de los sistemas renovados, un paso imprescindible antes de recuperar plenamente el tráfico aéreo el próximo jueves, 27 de mayo. Tras semanas de intensos trabajos de asfaltado, pintado y sustitución de la iluminación del campo de vuelos, técnicos especializados están verificando el correcto funcionamiento de todos los equipos de navegación y seguridad para garantizar la operatividad de la infraestructura en condiciones óptimas.

Según informó este viernes Aena, durante el fin de semana se desarrollarán los vuelos de calibración del sistema ILS Cat. II/III, el dispositivo de ayuda a la navegación que permite realizar aterrizajes con precisión incluso en situaciones de baja visibilidad, como episodios de niebla o fuertes precipitaciones. Estas pruebas consisten en maniobras específicas realizadas por aeronaves equipadas con instrumentación técnica que comprueba la exactitud de las señales emitidas desde tierra.

El Aeropuerto de Santiago cerró su pista al tráfico aéreo el pasado 23 de abril para ejecutar la fase más compleja de las actuaciones correspondientes a la regeneración profunda del pavimento de la pista, dentro del marco de los trabajos de renovación que comenzaron el pasado 13 de enero, y que se están llevando a cabo en la infraestructura compostelana.

Esta obra, que fue adjudicada a las empresas Padecasa Obras y Servicios S.A., Infraestructuras Conelsan S.A., y F. Gómez y Cía S.L. por un importe de 26.613.000 €, recoge también la renovación del balizamiento y del drenaje en el campo de vuelos, la nivelación del terreno de las áreas críticas y las franjas de seguridad a ambos lados de la pista y la renovación de los sistemas ILS del aeropuerto, entre otras actuaciones.

Sin actividad durante 35 días

La complejidad de la actuación sobre el pavimento de la pista obligó al aeropuerto a suspender su actividad aeronáutica durante un total de 35 días, entre el 23 de abril y el 27 de mayo. De esta forma, se evitó el cierre durante la temporada alta de tráfico de pasajeros del aeropuerto y se actúa en un periodo de tiempo con meteorología más favorable para el correcto desarrollo de los trabajos.

El cierre de la pista se ha coordinado con las aerolíneas, que ya han reorganizado su parrilla de vuelos asignando parte de las rutas establecidas en Santiago a los aeropuertos de A Coruña y Vigo.

73.000 toneladas de asfalto

Los trabajos en la pista extenderán alrededor de 73.000 toneladas de asfalto generados en una planta de aglomerado ya montada en el aeropuerto. Para la ejecución de las actuaciones, además, la superficie que se va a pintar para la reposición de la señalización horizontal de la pista es de 13.600 metros cuadrados, cumpliendo con lo estipulado por la normativa vigente. En lo respectivo a la renovación de la instalación de balizamiento se van a utilizar alrededor de 900 balizas tipo LED de última generación y se tenderán más de 100 kilómetros de cable.