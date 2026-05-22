El acusado de una agresión homófoba en Santiago la pasada semana lo niega y apunta a una "riña mutua"

Un joven acusado de protagonizar una agresión homófoba en Santiago la noche del martes día 12 de mayo, en la zona antigua de la ciudad, rechaza la versión de los hechos que relató la presunta víctima, que denunció a través de Instagram que había sido agredido al grito de "bujarras de mierda" y "maricóns".

La representación legal del acusado niega ese relato y descarta que los hechos constituyan una agresión homófoba o un delito de odio. "El incidente fue una riña mutua iniciada por la grabación ilícita, el acoso verbal y los comentarios de índole sexual proferidos previamente contra el joven por parte del supuesto agredido", aclara.

Además, acusa a los denunciantes de difundir un vídeo en las redes sociales y los medios "de forma sesgada" y "recortado intencionadamente", ya que "oculta la provocación previa presenciada por múltiples testigos".

Los abogados del denunciado añaden también que en ese caso "existen denuncias cruzadas, partes de lesiones por ambas partes y el asunto está siendo investigado judicialmente", por lo que exigen "el máximo respeto a la presunción de inocencia".