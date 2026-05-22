Abierta la inscripción para el torneo benéfico de pádel organizado por ACEM

La Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple, Párkinson y ELA (ACEM) organiza el primer torneo benéfico de pádel en colaboración con la Asociación Gallega de Policía (Agapol), la Comisaría de la Policía Nacional de Santiago, la Fundación Mupol y el Ames Padel Center. Una iniciativa enmarcada en el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, el 30 de mayo.

La cita será el jueves, 28 de mayo, de 09:30 a 14:30 horas, en el Ames Padel Center, y está previsto que puedan participar hasta 48 parejas.

Inscripciones hasta el próximo lunes

Los interesados pueden inscribirse hasta el próximo lunes, 25 de mayo, incluido, o bien llamando al teléfono 617 403 715 o a través del correo electrónico santiago@agapol.es. El precio solidario de 25 euros por persona incluye camiseta, bolsa y la participación en distintos sorteos. Habrá además un dorsal 0 para donaciones en el Bizum 13206.