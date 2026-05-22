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Abierta la inscripción para el torneo benéfico de pádel organizado por ACEM

Hasta 48 parejas podrán participar el día 28 en esta iniciativa de la Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple, Párkinson y ELA, que se celebrará en el Ames Padel Center

Cartel del torneo de pádel organizado por ACEM con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, con inscripciones abiertas hasta el lunes 25 de mayo.

Cartel del torneo de pádel organizado por ACEM con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, con inscripciones abiertas hasta el lunes 25 de mayo. / Cedida

Redacción

Santiago

La Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple, Párkinson y ELA (ACEM) organiza el primer torneo benéfico de pádel en colaboración con la Asociación Gallega de Policía (Agapol), la Comisaría de la Policía Nacional de Santiago, la Fundación Mupol y el Ames Padel Center. Una iniciativa enmarcada en el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, el 30 de mayo.

La cita será el jueves, 28 de mayo, de 09:30 a 14:30 horas, en el Ames Padel Center, y está previsto que puedan participar hasta 48 parejas.

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Inscripciones hasta el próximo lunes

Los interesados pueden inscribirse hasta el próximo lunes, 25 de mayo, incluido, o bien llamando al teléfono 617 403 715 o a través del correo electrónico santiago@agapol.es. El precio solidario de 25 euros por persona incluye camiseta, bolsa y la participación en distintos sorteos. Habrá además un dorsal 0 para donaciones en el Bizum 13206.

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