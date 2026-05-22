Cantando Abba con la Banda Municipal de Música de Santiago

Camino de las ocho de la tarde en Santiago, varias mesas con visitantes anglosajones ventilan hamburguesas tamaño XXL en la Rúa do Vilar mientras, unos metros más allá, la Banda Municipal de Música afina antes de ofrecer un concierto gratuito en Praterías.

Buen ambiente

David Fiuza, su director, bromea con un componente que toca la tuba tras atender a EL CORREO GALLEGO para resumir un recital llamado Cantando historias, parte del ciclo Escoita, sinte, desfruta, con próxima cita el venidero jueves en la misma plaza a idéntica hora (20 h.).

«Hoxe imos facer música pop con sons de filmes de Disney, e pezas de Broadway, algo de Sinatra, de Abba... a banda sonora de Grease. Actuar na rúa en Santiago sempre está moi ben porque hai cultura en calquera rúa e se nós podemos poñer música, aínda mellor».

Momento inicial del concierto de la Banda Municipal de Música en Praterías. / Antonio Hernández

Tablets y turismo italiano

Formada por tres docenas de integrantes, frente a los atriles del clásico doble folio de pentagrama en blanco y negro sujeto por pinzas, hay componentes más jóvenes en la banda que lo suplen por grandes tablets verticales (caso de la oboe, de los dos percusionistas más noviños y de algún que otro metal). El recital empieza con música del universo Disney, con arreglos de Jerry Brubaker, y las escaleras anchas de Praterías con cerca de 700 personas y ajustados espacios laterales para subir o bajar que van mermando a medida que el concierto avanza y aumenta la asistencia.

El primer aplauso roza el minuto. La tarde acompaña. Huele a verano y entre el público abunda el cruce de nacionalidades con una mezcla de idiomas que revela el éxito en Italia de "Buen Camino", película de Gennaro Nunziante que tendrá versión española, eleva la cifra de turistas transalpinos. Se nota al escuchar expresiones como «¡Bello!» pronunciado como «¡Belo!».

La composición de Elton John para "El rey León! (1994) marca el segundo paso de la actuación, seguida de la banda sonora de "Aladdín" (1992), obra de Alan Menken... La Banda Municipal de Música de Santiago toca mirando hacia la Torre del Reloj pero cada vez hay más gente arremolinada a los lados y detrás de la fuente de Praterías, tanto es así que Fiuza, al terminar la hora de repertorio, hace girar a la Banda para saludar al fondo sur de la plaza, que junta a cerca de medio millar de personas, unas de pie y otras sentadas a modo de improvisada grada preferente.

Uno de los integrantes de la Banda. / Antonio Hernández

Bailes y coro improvisado

En el tramo final, los primeros acordes de "Grease" (1978), taquillera película de Randal Kleiser, elevan el ambiente y brotan grupos (mayormente de mujeres) cuál coristas o bailarinas entusiastas, más cuando suena la música de una de las escenas más famosas de ese romance musical protagonizado por John Travolta y Olivia Newton-John. Las palmas a ritmo revelan que en la plaza sonríen hasta los caballos. El crescendo se alarga cuando David Fiuza dice: «Abba foi un grupo que marcou unha época no pop e imos facer un medley do musical "Mama mia"».

El público aplaude a la Banda Municipal en Praterías. / Antonio Hernández

Fiuza, experto en lides al aire libre, deja que la Berenguela suelte el tañido de sus campanas a las 20:45 horas y cuando decae ese sonido, alza la batuta de nuevo.

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Tras el regreso de la música, varios ... «!¡Uuua...!!» y algunos... ¡Bravo...!, añaden a la Banda Municipal, formación instrumental con los metales por alma, un coro plurinacional que canta: «Mamma mia, here I go again... My my, how can I resist you?», recalcando que el inglés sigue siendo el idioma más internacional. A continuación, un tributo al Sinatra de canciones como "New York, New York" y "My way" (con notable solo de trompeta) pone ritmo de swing para sellar del concierto en una tarde noche con temperatura estival donde la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, es una más de las muchas personas que cierra la jornada con una pausa terraceando por la Zona Vella, en el Suso.