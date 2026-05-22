El complejo hostelero de A Barcia afronta mejoras estructurales por cuatro millones

El Complejo Superior de Hostelería de Galicia (CSHG) afronta una actuación clave para optimizar su funcionamiento. La Xunta de Galicia acaba de licitar un contrato de casi cuatro millones de euros para acometer obras de mejora de eficiencia energética del edificio de cocinas del complejo situado en A Barcia. Una vez adjudicado el proyecto y formalizados los trámites correspondientes –el plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo 5 de junio–, la empresa concesionaria dispondrá de un plazo de ejecución establecido en ocho meses para desarrollar los trabajos.

Ahorro energético superior al 30 %

La reforma contempla una redistribución de los espacios en ambas plantas del edificio de cocinas del CSHG, a través de la que se espera conseguir un ahorro energético superior al 30 % del consumo inicial de energía primaria no renovable. Según destaca el Gobierno gallego, esta actuación se enmarca en su estrategia de apostar por un turismo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, al tiempo que favorece las infraestructuras para avanzar en su profesionalización.

Del mismo modo, se persigue el objetivo de adaptarse a las necesidades de funcionamiento actuales y futuras desde el punto de vista de la formación y la docencia, además de optimizar y sustituir las viejas instalaciones por unas nuevas con mayor eficiencia energética. De este modo, se prevé una mejora sustancial en el confort y la habitabilidad interior del centro.

Para ello, se dotará a la cámara de aire del edificio de un aislamiento térmico y se sustituirán elementos como el aislamiento de la cubierta y el sistema de climatización y renovación de aire. También se cambiarán las calderas de gas por bombas de calor para ACS y calefacción por radiadores, y se renovará la iluminación led actual para integrar un nuevo sistema led con control adaptado a las nuevas necesidades funcionales. Para ejecutar estas obras, será necesario acometer otras complementarias como la colocación de tabiquerías nuevas, falsos techos o trabajos de fontanería.

Fondos europeos

El procedimiento publicado en la plataforma de contratación recoge que el presupuesto base de licitación de la obra es de 3.998.954,76 euros. La actuación está cofinanciada por la Unión Europea en un 60 % con fondos Feder. El desglose que figura en la memoria del proyecto establece que casi la mitad de esta cantidad, 1,9 millones, se destinará a los materiales, mientras que la segunda partida más alta se reserva para la mano de obra –más de medio millón–.

Se trata de la segunda gran inversión cofinanciada con fondos europeos en este centro en menos de dos años. A finales de 2024 se destinaron 1,2 millones de euros a la puesta en marcha del proyecto Galician Food Experience, un hub gastronómico de formación dirigido al sector creado en el CSHG. La actuación consistió en adecuar el gimnasio, reconvirtiéndolo en un espacio multiusos y de cocina de demostración e innovación.