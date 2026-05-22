Adiós a las conexiones perdidas: el aeropuerto de Santiago, referente internacional en fluidez operativa

En pleno cierre por las obras de mejora de la pista y tras un año duro por la pérdida de vuelos y pasajeros, agudizada tras la salida de Ryanair, el aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro puede celebrar una pequeña alegría, aunque sea simbólica: figurar entre las terminales internacionales con menor riesgo de pérdida de una conexión aérea. Factores como la fluidez de sus controles o su diseño práctico, unido a sus reducidas dimensiones, permiten a Lavacolla liderar el ránking de la empresa AirHelp, especializada en la gestión de reclamaciones de pasajeros. En un análisis de casi 200 aeropuertos de todo el mundo, el de Santiago aparece en lo más alto en cuanto al rendimiento operativo de todos los de España, con una puntuación de 8,44. A nivel global está en el top 15 con mejores resultados.

Lavacolla destaca por su buen rendimiento operativo, posicionándose también entre los mejor valorados en el ranking global de conexiones, a pesar de manejar escalas ajustadas. De hecho, el estudio apunta a que, aunque Santiago de Compostela recomienda oficialmente 65 minutos para conexiones entre vuelos domésticos e internacionales y 80 minutos para enlaces internacionales, estos tiempos ofrecen un margen más fiable y eficiente incluso en periodos de alta demanda.

Esa es precisamente la gran diferencia con respecto a otros aeropuertos, donde aunque la operativa es buena algunos meses, el colapso en épocas de alta demanda como las vacaciones aumenta la pérdida de enlaces.

Ranking de conexiones: cuanto más alto es el puesto mayor es la eficiencia / Cedida

Los grandes hubs salen peor parados

Es lógico pensar que los grandes hubs aeroportuarios del mundo son los que tienen más dificultades para garantizar esas conexiones, ya que por pura estadística manejan muchos más vuelos y pasajeros y en un contexto de mayor complejidad. El análisis de AirHelp identifica esos grandes aeropuertos como posibles “agujeros negros logísticos”, especialmente cuando concentran un alto volumen de pasajeros, varias terminales, controles adicionales o un intenso tránsito internacional.

El mejor ejemplo de ello es el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas de Madrid, que figura entre los de mayor riesgo de pérdida de conexión: es el décimo peor de un total de 196, con una puntuación de 4,23, la mitad que Santiago. El Josep Tarradellas Barcelona-El Prat también aparece en la clasificación, en la posición 35 con una puntuación de 4,85.

Ambos se sitúan entre los aeropuertos con mayor volumen de conexiones internacionales y mejor posicionados por número de enlaces, pero esa misma dimensión y complejidad operativa puede aumentar el riesgo de perder una conexión cuando los márgenes entre vuelos son ajustados. En este sentido, el estudio advierte de que, aunque Madrid y Barcelona recomiendan oficialmente 45 minutos para conexiones nacionales y hasta 90 minutos para ciertos enlaces internacionales, estos tiempos pueden resultar insuficientes en periodos de alta demanda como verano, Navidad o Semana Santa.

La situación no se limita a los grandes hubs peninsulares. También se observa en destinos turísticos como Palma de Mallorca, Tenerife Norte o Gran Canaria, que empeoran sus resultados en momentos de máxima afluencia. Estos tres aeropuertos rozan el suspenso, con puntuaciones de 5,44, 5,56 y 5,85 respectivamente, situándose en los puestos 57, 62 y 73 del ranking de pérdidas de conexión.

Avión aterrizando en Lavacolla / Antonio Hernández

Santiago: mejor rendimiento con escalas más ajustadas

Frente a los grandes nodos internacionales, el estudio detecta un comportamiento más eficiente en aeropuertos como Santiago de Compostela, Asturias o Bilbao, que, incluso con tiempos recomendados más reducidos, ofrecen mejores resultados operativos y menor riesgo de perder conexiones.

Esto sugiere que no solo importa el tiempo teórico de escala, sino factores como el tamaño del aeropuerto, la distancia entre las puertas de embarque, la fluidez en los controles y la saturación estacional, una combinación que hace del aeropuerto de Santiago una terminal fiable a la hora de hacer escala o depender de enlaces para desplazarse.