Sin descanso entre exámenes y pendientes del 'USC.NOTAS': así afrontan junio los universitarios

La Biblioteca Concepción Arenal, más conocida como La Conchi, vuelve estos días a convertirse en uno de los lugares más concurridos de Santiago. A primera hora de la mañana se forman colas para conseguir un sitio y muchos universitarios pasan allí prácticamente toda la jornada intentando sacar adelante los exámenes del segundo cuatrimestre en la USC. El ambiente se repite entre apuntes, cafés y caras de cansancio, aunque también con la motivación de afrontar ya la recta final del curso. Aunque cada uno tiene su propia rutina, casi todos coinciden en algo: el poco tiempo entre exámenes y las ganas de descansar y desconectar después de semanas de presión.

Sara Lázare Rodríguez, estudiante de segundo de Psicoloxía y natural de Lugo, tenía este jueves el examen de Avaliación Psicolóxica. “Le dediqué muchas horas”, reconoce. Para ella, venir a la biblioteca es casi obligatorio porque en casa le cuesta más concentrarse. Explica que en esta época “hay que ser muy constante” y apenas queda tiempo para desconectar. La espera de las notas, dice, depende mucho de cómo crea que le salió el examen. “Si dudas un poco se hace más pesada”, añade. Cuando termine, tiene claro el plan: descansar y recuperar tiempo con sus amigos.

Esa misma rutina la comparte Xiana Fidalgo Pérez, estudiante de segundo de Biología, que este viernes afronta el examen de Xenética II, una asignatura con temario en inglés y “muchísimas cosas que aprender”. El lunes ya hizo el primero y logró un siete, una nota que, asegura, ayuda a afrontar con más ánimo los siguientes exámenes. Sus jornadas empiezan temprano: “Llego a las ocho y media, hago cola, me voy a comer y vuelvo hasta las nueve como mínimo”. Cuenta que tarda alrededor de media hora en encontrar sitio y que, aun así, prefiere estudiar en la Conchi porque “en casa no hago nada”. Lo peor para ella es “la rutina de todos los días, el agobio y el cansancio”, además de la incertidumbre de esperar el mensaje del 'USC.NOTAS'. Cuando acabe los exámenes quiere celebrarlo saliendo de fiesta con sus amigas y descansando después de meses de estrés.

Entre los estudiantes de Administración y Dirección de Empresas (ADE) también se repite la sensación de falta de tiempo. Iván Pérez Muíño, de Val do Dubra, afrontaba este jueves su examen de Introdución á Contabilidade después de pasar toda la semana estudiando desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde. “Na casa non dou”, admite. Lo que peor lleva es terminar un examen y tener otro apenas dos días después, “sen ter tempo suficiente para preparalo ben”. Además, recuerda que el pasado cuatrimestre algunas notas tardaron casi un mes en publicarse. Su recompensa cuando todo termine será comprar la entrada para el Circus y salir de fiesta.

A su lado estudia cada día Víctor Manuel Díaz Mata, también de primero de ADE y natural de Zas. Ambos comparten jornadas maratonianas en la biblioteca. “Houbo días que pechei a Conchi”, cuenta. Para él, madrugar es casi una obligación si quiere encontrar sitio. Después de probar otras bibliotecas, asegura que en la Concepción Arenal “hai máis ambiente de estudo” y resulta más fácil concentrarse. Cuando terminen los exámenes, lo único que quiere es volver unos días al pueblo porque “tanta cidade tamén cansa”.

Laura Olcoz, estudiante de segundo de ADE y natural de Vigo, salió este jueves de su examen de Recursos Humanos sin tener demasiado claro el resultado. “Las preguntas eran un poco confusas”, explica, aunque espera aprobar. Apenas tendrá tiempo para pensar en ello porque este viernes ya tiene otra prueba. En su caso opta por la biblioteca de Derecho, “donde te pueden reservar sitio”, ya que en casa le resulta muy difícil concentrarse. Lo más duro para ella es acabar un examen “con la cabeza como un bombo” y tener que empezar inmediatamente a preparar el siguiente. Tampoco ayuda, asegura, la incertidumbre con las notas: “Te dicen que salen la semana que viene y estás pendiente a todas horas”. Cuando todo termine solo piensa en una cosa: irse a la playa.

Por su parte, Brais González, estudiante de tercero de Filoloxía Galega, reconoce que estos días apenas hay margen entre el final de las clases y el inicio de los exámenes. Este jueves se enfrentaba a Lingua Portuguesa III después de haber realizado ya Sociolingüística, una prueba con la que quedó satisfecho. Aunque suele venir siempre a la Conchi, también necesita completar horas de estudio en casa. “O máis duro é que non hai tempo para estudar todo”, resume. Cuando acabe simplemente quiere “salir a tomar algo cos amigos”.

Junto a él estudia Daniel Barbeira, alumno de tercero de Farmacia y natural de Santa Comba, que ya ha superado tres exámenes y tendrá el cuarto el próximo lunes. Aunque reconoce que no eran pruebas fáciles, cree que tiene opciones de aprobarlas. También elige la biblioteca para “concentrarse mellor” y porque allí tiene cerca a sus amigos y hasta el café. Lo peor para él estas semanas es dormir menos de lo habitual. Cuando termine quiere recuperar precisamente eso: descanso y tiempo con los amigos que “tiveron que esperar por min durante a época de exames”.